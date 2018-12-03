В Германии предложили еще один способ, как наказать Россию за агрессию на Азове

Берлин мог бы сократить объемы поставок газа, который будет поставляться через газопровод "Северный поток – 2"

Представительница партии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауер, которую называют возможным приемником Ангелы Меркель на посту канцлера, заявила, что Германия должна немедленно ответить на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, Берлин мог бы сократить объемы поставок газа, который будет поставляться через газопровод "Северный поток – 2". При этом немецкий политик отметила, что полностью отказываться от этого проекта не стоит.

Аннегрет Крамп-Карренбауер напомнила, что Россия обеспечивала поставки газа в Германию даже во время холодной войны.

Ранее она заявила, что Европейскому Союзу и США стоит рассмотреть возможность закрытия своих портов для российских судов идущих из Азовского моря.

"Если будет подтверждено, что агрессия исходила от России ... тогда я думаю, что должен быть ясный ответ... Одним из ответов может быть, например, запретить российским кораблям из региона – Азовского моря – входить в европейские или американские порты, пока эта ситуация с Украиной не будет решена", - сказала она.

Как известно, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в тот момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн".