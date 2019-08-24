В Германии сделали четкое заявление по России и формату G8

Если бы страны G7 снова приняли Россию в клуб, Москва могла бы в этом усмотреть «поощрение» проводимой ею политики

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Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген считает, что возвращаться к формату G8 с участием России рано, что это стало бы свидетельством слабости существующей "семерки". Такое мнение он высказал в опубликованном в субботу интервью газете "Пассауэр нойе прессе".

"К сожалению, продолжают существовать причины, по которым Россия больше не участвует (в заседаниях клуба)", - считает политик.

Он утверждал, что это – "противоречащая международному праву аннексия Крыма и продолжающаяся агрессия на востоке Украины".

По мнению Реттгена, если бы страны G7 снова приняли Россию в клуб, Москва могла бы в этом усмотреть "поощрение" проводимой ею политики.

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"Это было бы ясным свидетельством слабости G7", – полагает председатель комитета Бундестага. То же касается и возможного ослабления санкций против России, считает он. "Ослабление или отмена санкций были бы совершенно ошибочным сигналом и к тому же противоречивой политикой слабости", - сказал Реттген.

Глава комитета Бундестага заявил о необходимости существования G7. "Если клуб сдаст свои позиции, то другие, прежде всего Китай, заполнят этот вакуум. Это было бы против наших интересов", – отметил он. Реттген высказал мнение, что уже сейчас есть первые признаки создания российско-китайского альянса.

"Этот союз, разумеется, представляет не интересы Европы", – утверждал немецкий политик.

Он указал на то, что США с определенного времени перестают играть роль ведущей державы, а Европа проявляет неготовность действовать. "Это крайне опасная смесь для нас", - сказал Реттген.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России". По данным СМИ, Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите.

Против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сперва Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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