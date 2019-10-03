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В Германии случилось ДТП из-за зебры: подробности

3 октября, 12:10

Животное сбежало из цирка и стало причиной дорожной аварии

/ Фото: Pixabay

Спустя полтора месяца после побега зебры из экопарка в Харькове, в Германии случился похожий инцидент, который закончился гибелью животного.

Из-за непарнокопытного утром 2 октября на севере страны произошло ДТП, сообщило BBC, ссылаясь на полицию города Росток.

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Как стало известно, вечером накануне из местного цирка сбежали две зебры – одну поймать удалось, но другая отказывалась слушаться укротителя.

Животное бегало по шоссе А20 и стало причиной одной дорожной аварии – чтобы избежать столкновения с непарнокопытным, один автомобиль затормозил и получил удар сзади от другого.

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Фото из открытых источников

Хотя в результате случившегося никто серьезно не пострадал, полицейские застрелили зебру-нарушительницу.

Детали побега зебр не сообщаются.

Напомним, этим летом в России цирковая бурая медведица, которую дрессировщик в период между гастролями содержал в своем гараже в Саратовской области, вырвалась на волю и напала на двух людей.

Кроме того, ты писали о побеге другого хищника в России – ягуара из зоопарка в российском Красноярске.

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ДТП Германия цирк зебра дикая природа

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