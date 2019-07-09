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В Греции назначили новое правительство

9 июля, 00:13

Мицотакис назначил министров, отдав большинство ключевых должностей доверенным единомышленникам

Кириакос Мицотакис
Кириакос Мицотакис. Фото: AFP

Новый премьер Греции Кириакос Мицотакис большинство ключевых должностей в правительстве отдал своим сторонникам.

Об этом сообщает Ekathimerini.

"Новый правоцентристский премьер-министр Кириакос Мицотакис назначил министров, отдав большинство ключевых должностей доверенным единомышленникам", - говорится в сообщении.

Новый кабинет должен быть приведен к присяге во вторник, первое заседание он проведет в 11:00 в среду.

Напомним, после подсчета 99% голосов на досрочных парламентских выборах в Греции, состоявшихся 7 июля, партия СИРИЗА, которую возглавляет бывший глава правительства страны Алексис Ципрас, теряет большинство в высшем законодательном органе страны. Партия "Новая демократия" Мицотакиса набирает 39,8% голосов, тогда как СИРИЗА Ципраса – 31,5%.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о проведении внеочередных общенациональных выборов после того, как его партия Syriza потерпела поражение на выборах в Европарламент, конкурируя с оппозиционными консерваторами. 

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Тег выборы, Греция, парламент, ципрас

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