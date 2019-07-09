В Греции назначили новое правительство
Мицотакис назначил министров, отдав большинство ключевых должностей доверенным единомышленникам
Новый премьер Греции Кириакос Мицотакис большинство ключевых должностей в правительстве отдал своим сторонникам.
Об этом сообщает Ekathimerini.
"Новый правоцентристский премьер-министр Кириакос Мицотакис назначил министров, отдав большинство ключевых должностей доверенным единомышленникам", - говорится в сообщении.
Новый кабинет должен быть приведен к присяге во вторник, первое заседание он проведет в 11:00 в среду.
Напомним, после подсчета 99% голосов на досрочных парламентских выборах в Греции, состоявшихся 7 июля, партия СИРИЗА, которую возглавляет бывший глава правительства страны Алексис Ципрас, теряет большинство в высшем законодательном органе страны. Партия "Новая демократия" Мицотакиса набирает 39,8% голосов, тогда как СИРИЗА Ципраса – 31,5%.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о проведении внеочередных общенациональных выборов после того, как его партия Syriza потерпела поражение на выборах в Европарламент, конкурируя с оппозиционными консерваторами.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Греции назначили новое правительство". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Партия премьер-министра Греции проиграла выборы
В ЕС поздравляют лидера оппозиции Мицотакиса с победой его партии на выборах в парламент Греции
Юнкер заявил, что Греция подделала данные о своих финансах для вступления в еврозону
Председатель Еврокомиссии при этом добавил, что не хотел бы выхода Греции из зоны евро
Греция начинает погашать долги перед МВФ
Речь идет о выплате примерно половины от общей суммы долгов
В Греции произошли массовые стычки с полицией из-за фейковых новостей
После распространения слухов мигранты бросились к границе в надежде свободно ее пересечь