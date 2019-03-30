В Греции произошло сильное землетрясение
Толчки были ощутимы даже в Афинах
Вблизи греческого города Галаксиди в субботу, 30 марта, произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера.
"По данным Афинского геодинамического института, землетрясение произошло утром около 10:46 по местному времени",- говорится в сообщении.
Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 8 километрах на юго-запад от города Галаксиди.
Толчки были ощутимы в Афинах, которые расположены за 129 километров от эпицентра землетрясения. Спасатели о пострадавших не сообщали.
Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.
Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".
Кроме того, землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера.
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