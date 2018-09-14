В Греции скала рухнула на пляж, есть пострадавшие

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Утверждается, что люди серьезно не пострадали


cmjornal.pt

cmjornal.pt

cmjornal.pt

cmjornal.pt

В Греции обрушилась скала на популярном пляже Навайо на острове Закинф, пострадали семь человек. Об этом сообщает Ekathimerini в четверг, 13 сентября.

Отмечается, что небольшой пляж Навайо – достопримечательность Ионических островов. Он окружен крутыми скалами и к нему можно добраться только на лодке.

На видео видно, как в море падает скала и отдыхающие разбегаются во все стороны. При этом перевернулись несколько лодок.

Утверждается, что люди серьезно не пострадали. Большинству из них, в том числе и двум детям, помощь была оказана на месте. Госпитализировали лишь туристку из Чехии, у которой травма спины.

Напомним, что обрушение пролета моста в Генуе произошло 14 августа днем. Власти предполагают, что причиной падения 200-метрового пролета виадука могло стать ослабление несущих конструкций. Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние уже давно вызывало опасения у специалистов.

Трагедия привела к тому, что итальянцы начали продавать за бесценок жилье под путепроводами.

Как сообщалось, украинка Наталья Елина и ее супруг, гражданин Молдовы Евгений Бабин, которые пострадали при обрушении моста в Генуезаписали видеообращение ко всем, кто следит за их судьбой.
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