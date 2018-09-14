В Греции скала рухнула на пляж, есть пострадавшие
Утверждается, что люди серьезно не пострадали
cmjornal.pt
cmjornal.pt
cmjornal.pt
cmjornal.pt
В Греции обрушилась скала на популярном пляже Навайо на острове Закинф, пострадали семь человек. Об этом сообщает Ekathimerini в четверг, 13 сентября.
Отмечается, что небольшой пляж Навайо – достопримечательность Ионических островов. Он окружен крутыми скалами и к нему можно добраться только на лодке.
На видео видно, как в море падает скала и отдыхающие разбегаются во все стороны. При этом перевернулись несколько лодок.
#navagio #navagiobeach collapse pic.twitter.com/0yO1UANya7— d3scr1pt0r (@d3scr1pt0r) 13 сентября 2018 г.
The shocking moment when the rock slide occurred at #Navagio beach in #Zante #Zakynthos— Leonidas ToEat (@AnAthenianToLDN) 13 сентября 2018 г.
3 injured
Η στιγμή της κατολίσθησης στην Ζάκυνθο, στην παραλία του Ναυαγίου.
3 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά#Greece #navagiobeach pic.twitter.com/8fJoPhQgsK
Утверждается, что люди серьезно не пострадали. Большинству из них, в том числе и двум детям, помощь была оказана на месте. Госпитализировали лишь туристку из Чехии, у которой травма спины.
Напомним, что обрушение пролета моста в Генуе произошло 14 августа днем. Власти предполагают, что причиной падения 200-метрового пролета виадука могло стать ослабление несущих конструкций. Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние уже давно вызывало опасения у специалистов.
Трагедия привела к тому, что итальянцы начали продавать за бесценок жилье под путепроводами.
Как сообщалось, украинка Наталья Елина и ее супруг, гражданин Молдовы Евгений Бабин, которые пострадали при обрушении моста в Генуе, записали видеообращение ко всем, кто следит за их судьбой.