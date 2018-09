В Греции скала рухнула на пляж, есть пострадавшие

В Греции обрушилась скала на популярном пляже Навайо на острове Закинф, пострадали семь человек. Об этом сообщает Ekathimerini в четверг, 13 сентября.

Отмечается, что небольшой пляж Навайо – достопримечательность Ионических островов. Он окружен крутыми скалами и к нему можно добраться только на лодке.

На видео видно, как в море падает скала и отдыхающие разбегаются во все стороны. При этом перевернулись несколько лодок.

The shocking moment when the rock slide occurred at #Navagio beach in #Zante #Zakynthos

3 injured

Η στιγμή της κατολίσθησης στην Ζάκυνθο, στην παραλία του Ναυαγίου.

3 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά#Greece #navagiobeach pic.twitter.com/8fJoPhQgsK