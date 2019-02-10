В Хорватии избили сербских спортсменов: дипломаты начали "войну" петиций
МИД Сербии направило ноту в хорватское диппредставительство
После нападения на игроков ватерпольной команды сербского клуба "Црвена Звезда" в Сплите Министерство иностранных дел Сербии направило дипломатическую ноту в посольство Хорватии. Об этом сообщается в воскресенье, 10 февраля, на сайте сербского внешнеполитического ведомства.
"Министерство иностранных дел Сербии подало ноту протеста в посольство Республики Хорватия", – говорится в сообщении.
Отмечается, что хорватское дипломатическое представительство ноту получило.
Министерство также выразило "глубокую обеспокоенность и разочарование" в связи с инцидентом.
Напомним, ватерполисты сербской "Црвены Звезды" подверглись в хорватском Сплите нападению со стороны местных хулиганов в субботу, 9 февраля, в день игры между белградской командой и местным "Морнаром". Четверо игроков "Црвены Звезды" отдыхали в одном из кафе на набережной Адриатического моря, и к ним подошла группа неизвестных с требованием снять куртки с эмблемой клуба. После отказа хулиганы набросились на ватерполистов и принялись избивать их, используя подручные средства. В итоге один из игроков "Црвены Звезды" – вратарь команды – спрыгнул с набережной в море, спасаясь от нападавших, остальные трое убежали.
Ранее в Румынии с бутылками и ножами напали на двух американских спортсменов. Инцидент произошел ночью, когда американцы вместе с другими участниками команды находились на террасе одного из ресторанов
А в России спортсмен зверски избил пять человек в ночном клубе.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Хорватии избили сербских спортсменов: дипломаты начали "войну" петиций". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В харьковской электричке мужчина получил ножевые ранения и оказался в больнице
Копы открыли уголовное производство по статье о покушении на убийство
Под Киевом избили главного метролога "Укравтогаза"
На мужчину утром 7 февраля напали трое неизвестных
В Запорожье посреди улицы ограбили мужчину
Грабитель отнял у жертвы мобильный телефон и деньги, а затем скрылся
В Днепре грабители отобрали сумку, в которой было 100 тысяч долларов
Ограбление произошло возле подъезда, когда пострадавший вышел на улицу
В Днепропетровской области два парня избили таксиста и угнали авто
Угонщики оказались 22-летними безработными
Нападение волка на трех человек в Запорожской области: стали известны подробности
Стали известны результаты анализов крови животного, нападавшего на людей