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В Хорватии избили сербских спортсменов: дипломаты начали "войну" петиций

Сегодня, 18:19

МИД Сербии направило ноту в хорватское диппредставительство

Скриншот из видео
Скриншот из видео.
В Хорватии избили сербских спортсменов: дипломаты начали "войну" петиций //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/04a/1b2/5c604a1b207ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/04a/1b2/5c604a1b207ac.jpg Евросоюз МИД Сербии направило ноту в хорватское диппредставительство

После нападения на игроков ватерпольной команды сербского клуба "Црвена Звезда" в Сплите Министерство иностранных дел Сербии направило дипломатическую ноту в посольство Хорватии. Об этом сообщается в воскресенье, 10 февраля, на сайте сербского внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Сербии подало ноту протеста в посольство Республики Хорватия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что хорватское дипломатическое представительство ноту получило.

Министерство также выразило "глубокую обеспокоенность и разочарование" в связи с инцидентом.

Напомним, ватерполисты сербской "Црвены Звезды" подверглись в хорватском Сплите нападению со стороны местных хулиганов в субботу, 9 февраля, в день игры между белградской командой и местным "Морнаром". Четверо игроков "Црвены Звезды" отдыхали в одном из кафе на набережной Адриатического моря, и к ним подошла группа неизвестных с требованием снять куртки с эмблемой клуба. После отказа хулиганы набросились на ватерполистов и принялись избивать их, используя подручные средства. В итоге один из игроков "Црвены Звезды" – вратарь команды – спрыгнул с набережной в море, спасаясь от нападавших, остальные трое убежали. 

Ранее в Румынии с бутылками и ножами напали на двух американских спортсменов. Инцидент произошел ночью, когда американцы вместе с другими участниками команды находились на террасе одного из ресторанов

А в России спортсмен зверски избил пять человек в ночном клубе.

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Тег Сербия, Хорватия, мид, нападение, хулиганы, водное поло

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Источник:

ТАСС

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