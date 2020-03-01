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В храмах Франции изменили обряд причастия: предотвращают коронавирус

1 марта, 04:27

Татьяна Очеретяна

Все меры направлены уменьшить контакт между людьми

Архиепископ Парижский Мишель Опети дал распоряжение священнослужителям уменьшить риск заражения коронавирусом верующих в католических храмах французской столицы. Об этом сообщает Le Figaro.

В частности, речь идет об изменениях в обряде причастия. Архиепископ указал, что священникам не следует своими руками класть в рот прихожанину гостию (хлеб, символизирующий Тело Христово).

Теперь верующие должны самостоятельно брать их своими руками из рук священника. Также прихожанам временно запрещено причащаться из сосуда с вином. Вместо этого служка будет макать облатку в вино и подавать верующим.

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Кроме того, как сообщил архиепископ, во время церковной службы людям не следует обмениваться рукопожатиями, как это принято у католиков. Также католики не смогут перекреститься при входе в храм пальцами, смоченными в святой воде, так как архиепископ приказал осушить все кропительницы.

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Напомним, из-за большого риска заражения коронавирусом в Токио и Осаке отменили традиционный фестиваль ханами. Его планировали провести в апреле, но в этом году деревья смогут увидеть только местные жители.

Кроме того, в Италии в Венеции власти отменили всемирно известный карнавал.

Видео: СНБО

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Франция религия храм коронавирус

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