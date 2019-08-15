В Ирландии загорелся самолет с американскими солдатами

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Спустя пару дней после того, как в США у самолета при взлете отпала деталь, в Ирландии случилась авария с лайнером, на борту которого находились американские военнослужащие.

Инцидент произошел в международном аэропорт "Шаннон", где у лайнера Boeing 767-300 американской чартерной авиакомпании Omni Air International загорелось шасси, пишет The Sun.

Когда самолет выруливал на взлетно-посадочную полосу перед вылетом в Оклахома-сити (штат Оклахома), авиадиспетчеры заметили у его левого шасси огонь и дым, о чем предупредили экипаж.

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Лайнер немедленно остановили, после чего пассажиры и экипаж покинули салон по эвакуационным горкам. В результате случившегося одному человеку понадобилась медицинская помощь, но его жизни ничего не угрожает.

В связи с ЧП работу аэропорта временно приостановили. В Twitter авиаперевозчика сообщили о начале расследования обстоятельств произошедшего.

Напомним, в июле авария случилась с военно-транспортным самолетом ВВС США Boeing E-3 Sentry, который совершил экстренную посадку в американском штате Небраска из-за возгорания в двигателе.

Кроме того, в мае во время посадки на военной базе ВМС США в штате Флорида прибывший с военной базы Гуантанамо Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке. На борту авиалайнера находились 136 человек: американские военные, члены их семей и лица, которые выполняли различные работы для Пентагона.

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