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В Испании мужчину оштрафовали на 1,3 млн гривень за холодильник

Сегодня, 05:33

Испанец жестоко поплатился за шутку, из-за которой пострадала природа

В Испании, где ради борьбы за экосистему ввели жесткие меры наказания за рисунки на канарских пляжах, выписали колоссальный штраф мужчине, который нарушил правила, выкинув старый холодильник.

Так, житель испанской Альмерии, вместо того, чтобы вывезти холодильник на специальную свалку для техники, сбросил его с холма за городом.

Вычислить нарушителя особого труда не составило: мужчина устроил из своего поступка настоящее шоу. Правоохранители обнаружили его по попавшему в соцсети видео с летящим с горы холодильником.

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В результате, мало того, что испанцу выписали штраф на 45 тыс. евро (более 1,28 млн грн) за ущерб окружающей среде, его еще и заставили достать холодильник из пропасти, в которую тот скатился.

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Вдобавок к этому, спустя несколько дней спустя, мужчину и уволили с работы за позорный поступок.

Напомним, что ранее в Испании блогера жесткого наказали за шутку двух летней давности. Кангуа Рен посадили на 15 месяцев в тюрьму и выписали штраф в размере 20 тысяч евро за то, что он накормил бездомного печеньем с зубной пастой.

Кроме того, мы также писали, что власти испанской Пальма-де-Майорки объявили бой любящим выпить туристам и запретили употреблять алкоголь в самых популярных районах курорта.

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Испания экология холодильник бытовая техника

Источник: Сегодня

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