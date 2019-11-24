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В Испании разбился самолет, есть погибшие

24 ноября, 23:05

Причины аварии сейчас неизвестны

Фото: Twitter

Фото: Twitter

В испанской провинции Толедо разбился небольшой самолет, два человека погибли.

Об этом сообщает El Mundo.

"Два человека погибли в это воскресенье в городке Касаррубиос-дель-Монте, провинция Толедо, когда самолет, в котором они летели, разбился на местном аэродроме," – пишет издание.

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После падения самолет загорелся. Два человека, находившиеся на борту, погибли мгновенно. Личности погибших и их пол пока не известны.

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Причины аварии выясняются. На месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, спустя месяц после крушения в Демократической Республике Конго военно-транспортного самолета Ан-72 с россиянами на борту в стране случилась новая авиакатастрофа. В городе Гома рухнул небольшой пассажирский самолет Dornier-228 авиакомпании Busy Bee, который направлялся в город Бени. Воздушное судно упало на жилые дома примерно через минуту после взлета. По разным данным, на борту самолета находились 16 либо 17 пассажиров и два члена экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали 24 человека. Среди погибших также оказались жители домов, на которые упал самолет, среди них и семья из четыре члена одной семьи.

Двух человек спасли до взрыва самолета.

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Испания крушение самолет жертвы

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