В Италии из-за коронавируса умерло уже более 30 тысяч человек

Число умерших от вызываемого коронавирусом заболевания в Италии, где из-за новой пандемии появились новые профессии, за последние сутки снова перевалилось за 200 – умерло 242 человек.
Об этом заявил Департамент гражданской защиты. Общее число летальных исходов достигло 31 610.
В предыдущие сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 262 человека. Число излечившихся за последние сутки достигло почти 5 тысяч человек. Всего вылечились более 120 тысяч из 223 855 общего числа инфицированных с начала пандемии. Число новых случаев заражения по стране составило 789 человек.
Заметим, что 18 мая в Италии вступает в силу второй этап ослабления мер карантина, действовавшего с 10 марта. Для обслуживания клиентов за столиками откроются рестораны и бары, а также парикмахерские и магазины, но должны соблюдаться строгие меры предосторожности: требуется сохранять безопасную дистанцию, использовать маски и перчатки и не превышать максимально возможное число посетителей.
Напомним, что вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Китае и впоследствии распространилась на большинство стран.
Ранее сообщалось, что в Италии из-за коронавируса и карантина планируют легализировать 600 тысяч работников-мигрантов.
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