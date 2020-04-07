В Италии резко упало число новых зараженных коронавирусом

В Италии число умерших от коронавируса за последние сутки составило 604 человека, врачи фиксируют снижение распространения этой инфекции.

Об этом заявил глава Департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли, сообщает Corriere della Sera.

По состоянию на 7 апреля число инфицированных превысило 135 тысяч человек, в интенсивной терапии находятся 3792 человека.

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Всего с начала эпидемии умерли 17 127 человек, выздоровели за все время 24 392 человека, причем только за последние сутки 1550 заболевших.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Италии на принудительном карантине или в палатах интенсивной терапии оказались десятки украинцев.

Как заявил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин посольство не уведомляют о диагнозе украинцев из-за защиты персональных данных. Такая информация поступает, если госпитализированный обратился к дипломатам лично или предоставил свое разрешение.

Также напомним о том, что для помощи Италии в борьбе с эпидемией, а также чтобы набраться профессионального опыта Украина отправила 20 своих медиков – они уже приступили к работе в двух госпиталях региона Марке.

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