В Италии снизилось число жертв коронавируса

Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки в Италии вновь выросло и составило 3786 человек. Об этом сообщил Департамент гражданской защиты Италии.

Днем ранее суточный прирост составил 2667 случаев. Число летальных исходов за минувшие сутки составило 525, незначительно снизившись по сравнению с предыдущим днем (578). Общее число жертв эпидемии в Италии возросло до 22 170 человек. Общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 168,9 тыс.

За сутки выздоровели 2072 человека, таким образом, общее число излечившихся превысило 40 тыс. Как отметил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, снижается число пациентов в отделениях интенсивной терапии — на данный момент их 2936, что на 143 меньше, чем днем ранее.

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Согласно последним данным Национальной федерации орденов итальянских медиков, число умерших от коронавируса врачей в стране достигло 127.

Ранее сообщалось, что итальянская компания готовится к осени создать вакцину против коронавируса. В Италии считают, что жизнь не вернется в нормальную колею до тех пор, пока не будет разработана вакцина.

Роксана Малиновская опубликовала видео нарушения карантина в Италии Видео: Instagram

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