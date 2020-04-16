Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,22
29,64
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Италии снизилось число жертв коронавируса

16 апреля, 20:23

Елена Кузьмич

За сутки выздоровели 2072 человека

Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки в Италии вновь выросло и составило 3786 человек. Об этом сообщил Департамент гражданской защиты Италии.

Днем ранее суточный прирост составил 2667 случаев. Число летальных исходов за минувшие сутки составило 525, незначительно снизившись по сравнению с предыдущим днем (578). Общее число жертв эпидемии в Италии возросло до 22 170 человек. Общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 168,9 тыс.

За сутки выздоровели 2072 человека, таким образом, общее число излечившихся превысило 40 тыс. Как отметил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, снижается число пациентов в отделениях интенсивной терапии — на данный момент их 2936, что на 143 меньше, чем днем ранее.

Реклама

В тренде
Заразить молодежь коронавирусом: немецкий эпидемиолог дал жесткий совет в борьбе с COVID-19

Согласно последним данным Национальной федерации орденов итальянских медиков, число умерших от коронавируса врачей в стране достигло 127.

Ранее сообщалось, что итальянская компания готовится к осени создать вакцину против коронавируса. В Италии считают, что жизнь не вернется в нормальную колею до тех пор, пока не будет разработана вакцина.

Роксана Малиновская опубликовала видео нарушения карантина в Италии Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Италия жертвы коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 16 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 16 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 16 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 16 апреляЕвросоюз
Заразить молодежь коронавирусом: немецкий эпидемиолог дал жесткий совет в борьбе с COVID-19
Заразить молодежь коронавирусом: немецкий эпидемиолог дал жесткий совет в борьбе с COVID-19Евросоюз
Экономики ЕС рекордно страдают от коронавируса: появились первые данные
Экономики ЕС рекордно страдают от коронавируса: появились первые данныеЭкономика
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавируса
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавирусаДругие страны
Самый серьезный кризис с 1930-х: в МВФ объяснили, что ждет мировую экономику
Самый серьезный кризис с 1930-х: в МВФ объяснили, что ждет мировую экономикуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...