В Италии снова проснулся вулкан Стромболи: яркое видео

Гора извергла из себя песок, пепел и прочий вулканический материал

На расположенном севернее от итальянской Сицилии вулкане Стомболи, который ранее в июле погубил туриста, произошел мощный взрыв.

По данным ANSA, вулкан проснулся 28 августа, в результате чего его окрестности засыпало песком, пеплом и прочим вулканическим материалом.

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Несмотря на то что новое извержение было сильнее того, которое произошло 3 июля, о жертвах и пострадавших пока что не сообщается.

Фото: REUTERS

Последнее извержение ощущалось туристами и жителями острова и других близких к нему мест на архипелаге. Очень высокий столб дыма было видно за много километров.

Напомним, в прошлом месяце в Перу случилось извержение вулкана Убинас. В связи с этим национальный Институт геологии и металлургии рекомендовал начать незамедлительную эвакуацию близлежащих населенных пунктов. Власти ввели чрезвычайное положение на 60 дней в трех южных департаментах страны, где проживают примерно 30 тысяч человек.

"Сегодня" также сообщали, что в июле на востоке Сицилии проснулся вулкан Этна, выбросив горячий пепел и лаву, из-за чего власти были вынуждены закрыть аэропорты Фонтанаросса и Комизо в Катании.

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