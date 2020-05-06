В Украине создадут лабораторию, где будут разрабатывать вакцины – Минздрав

В Украине создадут лабораторию, где будут разрабатывать вакцины. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, который также сообщил, что Украина вышла на "плато" эпидемии COVID-19.
"Академия медицинских наук готова (взяться за разработку вакцины против коронавируса. – Ред.), если у них будет лабораторная база, которая позволит проводить исследования. Еще до начала эпидемии я разговаривал с президентом Академии медицинских наук, а также с директором Института эпидемиологии им. Громашевского. И мы приняли тогда общее решение, что мы построим одну лабораторию на территории Института эпидемиологии, которая будет работать как для практических исследований, которые сейчас проводятся для коронавирусной болезни, так и для научных исследований", - сказал он.
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По словам чиновника, это позволит соединить науку и практику.
"В дальнейшем мы сможем разрабатывать определенные диагностические тест-системы или исследовать эффективность лечения определенных препаратов. Также будет возможность заниматься разработкой иммунобиологических препаратов", - сказал он.
Виктор Ляшко подчеркнул, что в настоящее время разработка вакцин в Украине не ведется.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения дали прогноз, когда появится общедоступная вакцина от коронавируса.
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