В Украине создадут лабораторию, где будут разрабатывать вакцины – Минздрав

В настоящее время разработка вакцин в Украине не ведется

В Украине создадут лабораторию, где будут разрабатывать вакцины. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, который также сообщил, что Украина вышла на "плато" эпидемии COVID-19.

"Академия медицинских наук готова (взяться за разработку вакцины против коронавируса. – Ред.), если у них будет лабораторная база, которая позволит проводить исследования. Еще до начала эпидемии я разговаривал с президентом Академии медицинских наук, а также с директором Института эпидемиологии им. Громашевского. И мы приняли тогда общее решение, что мы построим одну лабораторию на территории Института эпидемиологии, которая будет работать как для практических исследований, которые сейчас проводятся для коронавирусной болезни, так и для научных исследований", - сказал он.

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По словам чиновника, это позволит соединить науку и практику.

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"В дальнейшем мы сможем разрабатывать определенные диагностические тест-системы или исследовать эффективность лечения определенных препаратов. Также будет возможность заниматься разработкой иммунобиологических препаратов", - сказал он.

Виктор Ляшко подчеркнул, что в настоящее время разработка вакцин в Украине не ведется.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения дали прогноз, когда появится общедоступная вакцина от коронавируса.

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