В Италии таинственно погиб молодой украинец

Фото: скриншот

В Италии, где больше месяца назад скончалась украинка, умер еще один гражданин нашей страны.

Тело 23-летнего гражданина Украина нашли на севере страны 3 февраля. Мужчину обнаружили мертвым в номере одного из отелей коммуны Оледжо в регионе Пьемонт, сообщает novaratoday.it.

Прибывшие на место происшествия медики не смогли установить причину смерти, однако, как утверждают СМИ, версию убийства полиция не рассматривает.

Реклама

По предварительной информации украинец скончался от передозировки наркотиками.

Следователи изучают обстоятельства смерти парня.

В тренде Авиакатастрофа MH17 на Донбассе: Нидерланды предъявили первые обвинения

Личные данные погибшего не разглашаются, а в посольстве случившееся пока что никак не комментировали.

Напомним, в 2018 году в итальянском Неаполе убили 36-летнего украинца, который 9 лет жил в этом городе с родителями и работал каменщиком. Мужчина заступился за девушку около ночного клуба, но злоумышленник выхватил нож и нанес ему несколько ударов – в грудь, руку и шею.

Кроме того, ранее "Сегодня" общались с украинцами, которые переехали жить в Италию. О чем они рассказали, читайте в специальном материале на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама