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В Италии таинственно погиб молодой украинец

4 февраля, 14:44

Полиция не рассматривает версию убийства

Фото: скриншот

Фото: скриншот

В Италии, где больше месяца назад скончалась украинка, умер еще один гражданин нашей страны.

Тело 23-летнего гражданина Украина нашли на севере страны 3 февраля. Мужчину обнаружили мертвым в номере одного из отелей коммуны Оледжо в регионе Пьемонт, сообщает novaratoday.it.

Прибывшие на место происшествия медики не смогли установить причину смерти, однако, как утверждают СМИ, версию убийства полиция не рассматривает.

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По предварительной информации украинец скончался от передозировки наркотиками.

Следователи изучают обстоятельства смерти парня.

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Личные данные погибшего не разглашаются, а в посольстве случившееся пока что никак не комментировали.

Напомним, в 2018 году в итальянском Неаполе убили 36-летнего украинца, который 9 лет жил в этом городе с родителями и работал каменщиком. Мужчина заступился за девушку около ночного клуба, но злоумышленник выхватил нож и нанес ему несколько ударов – в грудь, руку и шею.

Кроме того, ранее "Сегодня" общались с украинцами, которые переехали жить в Италию. О чем они рассказали, читайте в специальном материале на нашем сайте.

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