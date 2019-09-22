Украинцы в мире: как живется нашим на родине демократии – в Италии и Греции

/ Фото: Pixabay

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За два года существования спецпроекта "Украинцы в мире" мы успели написать о многих наших соотечественниках — кто живет в жарких Эмиратах и Южной Африке, в самой отдаленной Новой Зеландии и в консервативной Англии. Сегодня мы поделимся историями украинцев, которые обосновались в Италии и Греции. Наши соотечественники рассказали, что от былого величия Римской империи у итальянцев осталась любовь к красоте и самомнение официантов, а на родине демократии в Греции общественные и политические убеждения учатся отстаивать с университетской скамьи. В разгар бархатного сезона наши герои рекомендуют: если вы любите городскую культуру — посетить роскошный Милан и насладиться природой в Кефалонии, если предпочитаете свежий воздух.

Фишки Италии

Украинская диаспора в Италии — 240 000 человек.

Столица — Рим.

Доминирующая религия — католицизм.

Самый популярный рейс: Киев — Рим, Киев — Милан, Киев — Венеция.

Перелет длится в среднем до трех часов.

Авиабилет до Италии обойдется в среднем 5000 грн, до более отдаленных Кальяри и Катании — до 9000 грн.

Дороже всего снимать жилье в Милане: за комнату придется платить около 500 евро в месяц. Даже в столице цены дешевле — 410 евро за комнату в месяц. Комната с видом на канал в Венеции обойдется в 300 евро, а аренда квартиры-студии в Риме стоит от 600 евро.

В Италии — культ еды. В связи с этим очень много правил, которые могут показаться странными — например, нельзя пить капучино после 12:00. Причем во многих уважающих себя заведениях под туриста подстраиваться не принято. И дело не в том, что перед основными блюдами ты должен заказать стартер, а после — десерт. Просто у официантов очень развито чувство собственного достоинства, и клиентов тут на руках не носят

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Здесь долгое время "остаются детьми": к 30-летним людям относятся как к подросткам, бабушками считают женщин в возрасте 85+. Но даже они обожают распивать апероль с подругами в кафе посреди дня, надев любимые бусы и нарядившись с особым вкусом.

Медик: любовь к чаю, кухне и футболу

Влад Бабенко переехал в Италию в июне 2010 года из небольшого городка Винницкой области. На тот момент ему было 15, а его мама уже несколько лет жила и работала в Италии. Поэтому перспектива получить высшее образование в итальянском университете стала хорошей перспективой для нашего героя. Сейчас ему 24, он работает в местной службе скорой помощи.

"Первое время после переезда я чувствовал себя потерянным, — делится Влад. — Все было другое, ко всему нужно было адаптироваться. Это было и сложно, и просто одновременно. Кто-то при таких обстоятельствах чувствует себя одиноким, я же чувствовал дискомфорт из-за невозможности преодолеть языковой барьер. Я замыкался в себе, старался говорить очень мало: лишь "да" и "нет". Боялся, что меня не поймут, ведь мой итальянский был далеко не идеальным. Чтобы стать уверенней, мне понадобилось несколько месяцев: я начал учить язык в школе и на специальных курсах для иммигрантов. Курсы были бесплатными для детей всех наций. Там я выучил грамматику, и благодаря усилиям моих преподавателей и поддержке матери знал язык уже через год после переезда. Вот только тогда я стал обращать внимание на то, что происходит вокруг. Я восторгался культурой этой страны! Менталитет и гостеприимность итальянцев покорили меня. Я понял, что самая отличительная черта итальянцев — щедрость. Они симпатичные и жизнерадостные, обожают свою кухню, а французскую — высмеивают. Как и англичане, итальянцы любят пить чай и говорить о погоде. А еще они без ума от футбола".

Влад сначала окончил курсы слесаря, потом появилась возможность закончить еще курсы медбрата на скорой помощи.

"Там я учился год, после чего прошел практику и устроился на работу, — говорит наш герой. — Моя зарплата примерно 1300 евро без сверхурочных. Это с учетом, что мои смены расписаны на треть месяца вперед! Этих денег вполне хватает, чтобы прожить. Квартира в месяц обходится около 300—350 евро. Я живу в регионе Ломбардия. Но, конечно, работа не для слабонервных. Бывают и ужасающие ситуации. Помню случай, когда в аварии погибла девочка, и на место происшествия приехала мама, еще не зная, что дочь погибла. Об этом горе ей должен был сказать я. В некоторых ситуациях становится еще тяжелее от понимания, что мы просто не успели. Могли помочь, но не успели... Даже со всей оперативностью, с которой мы приезжаем на вызов, иногда сделать уже ничего нельзя. И это, конечно, сложно. Поэтому я стараюсь после работы принимать контрастный душ, чтобы взбодриться и абстрагироваться, как бы цинично это не звучало. Я не очень люблю об этом говорить. Специфика такой работы везде одинаковая — и в Италии, и в Украине. О возвращении на родину я пока не задумываюсь. На самом деле я часто приезжаю в Украину: у меня тут остались друзья, дедушка, знакомые. Не хочу казаться грубым, но после Италии Украина кажется черно-белой и скучной. Некоторые говорят, что я уже на родном языке начал говорить с акцентом. Возможно, конечно, в будущем я женюсь на землячке и она уговорит меня вернуться. Но пока такого не предвидится".

Возможно, я женюсь на землячке и она уговорит меня вернуться обратно. Но этот вариант я пока не рассматриваю!

Модница: песни и экстрим в такси

Алена Вотинцева поселилась в Риме в 2016-м: это была ее давняя мечта — жить в столице мировой моды. К переезду она готовилась основательно: учила язык и местную фешен-индустрию. Перед тем как купить билет в один конец, она нашла квартиру почти в самом центре города с соседкой и получила заказы от нескольких клиентов в Риме. Сейчас она — фрилансер-маркетолог.

"Больше всего меня поразило, что есть люди более громкие, чем я, — шутит Алена. — Мне нравится, что у итальянцев врожденное чувство прекрасного. Они просто относятся с любовью ко всему, что делают. Итальянцы не дают соскучиться. Однажды во время каникул в Реджио ди Калабрия таксист впихнул нас впятером в свою машину, назвал русской мафией, показал фото себя в молодости и рассказал о том, что у него в Одессе была любовь, Валентина. Потом он громко пел и убирал руки с руля! Мы кричали, чтобы он остановил. Это были невероятно эмоциональные 10 минут моей итальянской жизни. В Италии кулинария — это стиль жизни. Мои любимые местные блюда — карпаччо из сырых креветок, канолли, все виды пасты. Когда еду в Украину, меня просят привезти попробовать местную еду. Я обычно беру вяленые томаты, пасту и сыры. А друзьям, которые разбираются в качественных аксессуарах, кожаные изделия".

Любит гулять по Риму. Фото: А. Вотинцева

Фишки Греции

Украинская диаспора в Греции — почти 20 000 человек.

Столица Греции — Афины.

Самый популярный рейс: Киев — Афины.

Перелет длится в среднем 2,5 часа.

Стоимость авиабилета — от 6 тыс. грн, если поездку планировать заранее.

Доминирующая религия — православие.

Средняя зарплата — 2700 евро.

Жилье можно арендовать приблизительно от 170 до 370 евро.

Арендуя в Греции жилье, убедитесь, что сайт, через который вы снимаете квартиру, лицензионный: в этой сфере процветает мошенничество.

Греки похожи на украинцев жалобами на жизнь. Как украинцы, местные любят застолья с песнями и танцами.

В жаркий день можно присесть в любом кафе. И даже если вы не будете заказывать, вам подадут стакан холодной воды и обязательно угостят печеньем. В баре к пиву бесплатно подадут орешки или сухарики.

Достаточно три-четыре раза подряд появиться в одном и том же заведении в Греции, и если размеры городка невелики, — считайте, что вы успели примелькаться хозяину. Это значит, что вы можете в скором времени рассчитывать на дополнительное угощение, скидку или вовсе бесплатный обед время от времени. Греки очень ценят и любят постоянных клиентов.

/ Фото: Pixabay

Студентка: анархисты и пляски в тавернах

Каролина Клокун переехала в Грецию вместе с родителями в 2017 году, сразу после того, как окончила школу. Сейчас она учится в греческом университете.

"У нашей семьи в Греции было жилье и друзья, поэтому на протяжении 9 лет до переезда мы приезжали сюда почти на все праздники, — делится Каролина. — Получать образование в Украине я не хотела: Греция в Евросоюзе, потому диплом, который я получу, не нужно будет подтверждать в других странах Европы. Переезд прошел для меня легче, чем могло казаться на первый взгляд, ведь я переехала вместе с родителями. Вначале, как и все, я тосковала по привычному ритму жизни. В большей степени по людям, с которыми проводила время, и по родственникам. В зависимости от того, насколько ты занят, как быстро нашел себе новую компанию, настолько велика твоя степень тоски по дому. Многие мои бывшие одноклассники переехали в Голландию, Польшу, Канаду, Китай, где легко и быстро нашли себе новых друзей. Мои друзья в Киеве — уникальные и необычные люди. Найти им замену здесь я так и не смогла".

Для Каролины самым трудным периодом было освоение языка.

"Я общительный человек, и меня жутко раздражало, когда не могла быстро подобрать подходящее слово или фразу на греческом, — вспоминает девушка. — По своему опыту я поняла: чтобы было легче адаптироваться, нужно общаться с местными. А переселенцы чаще всего первым делом стараются найти и наладить отношения со своими земляками. Мне кажется, это очень невыгодно, ведь ты не имеешь возможности развиваться в новой стране. Хотя, конечно, со "своими" есть определенная зона комфорта, в которой можно расслабиться и не чувствовать себя одиноким".

Греки — это народ с уникальной культурой, традициями и ценностями.

"Ко всему прочему, греки жуткие националисты, — продолжает Каролина. — Большинство стран в Европе или мире находятся под влиянием американской культуры, а греки сохраняют свою аутентичность. Поэтому, чтобы найти с греками общие темы для разговора, нужно стать фанатом греческой национальной музыки, научиться танцевать греческие национальные танцы. Ни в коем случае не отказываться посещать центральную таверну, где местные слушают традиционную греческую музыку и танцуют под нее. Хотя, на мой взгляд, эти танцы выглядят несовременно и непривлекательно. Они мне напоминают танцы на наших свадьбах, когда все выпили много алкоголя. Причем такой вид отдыха свойственен не только старшему поколению, но и моим 20-летним сверстникам".

Нашу героиню очень удивил закон о политическом убежище в университетах.

"Он был принят после падения диктаторского режима 70-х гг. ХХ века, когда бастующих студентов расстреляли прямо в университете, — рассказывает Каролина. — Теперь вооруженные силы не имеют права находиться на территории университета, и даже полиция не может в него зайти. Поэтому в университетских подвальчиках частенько собираются анархисты, нацисты и другие сообщества. Греки — политически грамотные еще со студенческой скамьи, в каждом университете есть представители разных политических партий — демократы, коммунисты, центристы, радикалы... Однажды анархисты собирались в нашем корпусе. Они нам ничего не сделали, но разбили молотами машину одного политика, который приехал в соседнее здание. Мы тогда очень испугались, а занятия отменили. Самое страшное происходит в Университете в Салониках: там многие употребляют наркотики. Периодически этот вуз закрывают, но потом снова открывают. Нужно решение на уровне правительства, но пока власть ничего с этим не делает".

Греки всегда опаздывают. Причем на любые, даже самые важные официальные мероприятия.

"Не было ни одного раза, чтобы у нас вовремя началась пара, — говорит Каролина. — Вот в Германии все совершенно наоборот, там в 9—10 часов веселье заканчивается, и все ложатся спать. А греки в этом вопросе довольно расхлябанные, руководствуются фразой "счастливые часов не наблюдают". При этом они очень добрые и отзывчивые. В Греции, как и в Италии, действительно есть дневной сон — сиеста. Поскольку летом очень жарко, то все днем на несколько часов ложатся спать, а потом гуляют почти до трех часов ночи. Здесь никого не удивляет, когда пятилетние малыши спокойненько бегают по улицам до часу ночи".

Режим дня. В обед — пара часов сиесты, а ночью гулянья допоздна. Фото: К. Клокун

Дизайнер: релакс, военные базы и "сюрпризы" в счете за ужин

Вероника Руденко переехала в Афины 5 лет назад, сейчас ей 35. Она живет в Афинах, работает графическим дизайнером. Работа и знание английского позволяют ей путешествовать по миру и брать заказы от многих иностранных компаний.

"Переезд был быстрым и легким: в Украине я жила на съемной квартире, и много вещей у меня не было, — объясняет наша героиня. — Когда я приехала сюда первый раз, больше всего меня шокировало, что на каждом шагу тебя попытаются обмануть. В счет в ресторане добавят пару лишних закусок, которые вы не заказывали: в чеке на греческом без знания языка этого не разобрать. А повседневную жизнь усложняют маргинальность жителей, тотальный гражданский беспорядок и бесчисленные протесты. Но, конечно, есть плюсы, ради которых я решила обосноваться здесь: природа, море, климат, неспешность жизни... Правда, иногда я скучаю по суматохе родного Киева. А вот чему бы нам стоило поучиться, так это легкому отношению к жизни. Несмотря на все трудности, здесь никто никуда не спешит! Эту страну я полюбила за атмосферу релакса и постоянного праздника. Вначале было трудно себя организовать, но позже я нашла свой ритм работы. Люблю местную кухню, особенно мусаку. В Украину возвращаюсь раз в год. Везу с собой косметику местных аптечных брендов, оливки, оливковое масло в качестве сувениров. Ко мне часто приезжают друзья из Киева, поэтому соскучиться я не успеваю. Мы вместе путешествуем по стране. Однажды на острове Кефалония мы сбились с пути и оказались на заброшенной военной базе! Благо все обошлось: мы успели вовремя исчезнуть".

Морская регата. Одно из любимых местных развлечений яхтсменов. Фото: В. Руденко

Напомним, ранее новости "Сегодня" в рамках проекта "Украинцы в мире" писали о том, чем живут наши в Австралии и Новой Зеландии: хака на свадьбе, дружба с людьми-киви и штраф за замену лампочки.

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