В Италии туристам грозит тюрьма за песок с пляжа

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Спустя месяц после того, как в Венеции иностранцам выписали штраф за приготовленный вручную кофе, в стране задержали туристов, которые пытались вывезти песок с итальянского пляжа.

Инцидент произошел на острове Сардинии, пишет Independent. Туристы планировали уехать из Италии во Францию, но в багажнике их авто оказались бутылки с белым песком, вес которого составил около 40 кг.

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Согласно итальянским законам, белоснежный песок запрещено вывозить с пляжа, поэтому нарушителей могут наказать - максимальный срок, который грозит паре туристов за такой проступок, составляет шесть лет тюрьмы.

В свою очередь, отдыхающие утверждают, что не знали о существовании такого запрета и везли песок в качестве сувенира домой.

Напомним, в прошлом месяце в Риме туриста из Нидерландов заставили заплатить 550 евро за кражу нескольких монет из фонтана. 36-летний мужчина решил собрать мелочь, которую туристы бросали в надежде еще раз вернуться в Вечный город.

Кроме того, что руководство национального парка Чинкве-Терре в итальянской Лигурии подготовило жесткую систему штрафов для посетителей, которые будут гулять по этому живописному месту в неподходящей для пеших прогулок обуви.

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