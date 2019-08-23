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В Италии туристам грозит тюрьма за песок с пляжа

23 августа, 05:36

Иностранцы везли 40 кг белоснежного песка "на память"

/ Фото: Pixabay

Спустя месяц после того, как в Венеции иностранцам выписали штраф за приготовленный вручную кофе, в стране задержали туристов, которые пытались вывезти песок с итальянского пляжа.

Инцидент произошел на острове Сардинии, пишет Independent. Туристы планировали уехать из Италии во Францию, но в багажнике их авто оказались бутылки с белым песком, вес которого составил около 40 кг.

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Согласно итальянским законам, белоснежный песок запрещено вывозить с пляжа, поэтому нарушителей могут наказать -  максимальный срок, который грозит паре туристов за такой проступок, составляет шесть лет тюрьмы.

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В свою очередь, отдыхающие утверждают, что не знали о существовании такого запрета и везли песок в качестве сувенира домой.

Напомним, в прошлом месяце в Риме туриста из Нидерландов заставили заплатить 550 евро за кражу нескольких монет из фонтана. 36-летний мужчина решил собрать мелочь, которую туристы бросали в надежде еще раз вернуться в Вечный город.

Кроме того, что руководство национального парка Чинкве-Терре в итальянской Лигурии подготовило жесткую систему штрафов для посетителей, которые будут гулять по этому живописному месту в неподходящей для пеших прогулок обуви.

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Италия штрафы песок туристы сувениры

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