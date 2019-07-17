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В Италии в ананасах нашли четверть тонны кокаина

17 июля, 12:13

Наркогруз доставили из Гватемалы и собирались отправить дальше в Испанию

Фото: Pixabay

Спустя несколько дней после облавы на неонацистов и изъятия у них целого арсенала оружия итальянские правоохранительные органы обнаружили в порту одного из городов на юге страны огромную партию кокаина, которую прислали из Южной Америки.

Как сообщает Gazzeta del Sud, операцию в городе Джойя-Тауро в Калабрии провели служащие Финансовой гвардии и таможенной службы при содействии местной прокуратуры.

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В одном из присланных из Гватемалы контейнеров, который предполагалось доставить в испанскую Валенсию, они обнаружили 270 кг кокаина, который был расфасован по несколько коробок с ананасами.

Примерная стоимость найденных наркотиков на черном рынке оценивается не менее чем в 55 миллионов евро.

Напомним, что ранее этой весной в порту голландского Роттердама сотрудники таможенной службы обнаружили партию кокаина весом в 1,6 тонны. Партия наркотиков прибыла под видом бананов из Коста-Рики. В связи со случившимся был задержан 40-летний гражданин Болгарии.

Мы также писали в апреле на берегу Черного моря дважды обнаруживали пакеты с кокаином – сперва наркотики нашли на пляжах в Румынии, а спустя пару недель такой же инцидент повторился в Болгарии. В совокупности на побережье этих стран вынесло более 270 кг кокаина.

В прошлом году в США установили "наркорекорд" по изъятым психотропам. Подробнее об уникальной находке в порту Филадельфии вы можете узнать в видеосюжете:


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Тег Италия, наркотики, наркотрафик, кокаин, ананас, калабрия

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