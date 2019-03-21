В крупнейшем городе Британии атаковали мечети

Неизвестные разбили молотком окна в мечетях пяти различных районов английского Бирмингема

Фото: twitter.com/BenChapmanITV.

В крупнейшем городе Британии атаковали мечети //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3a4/c9c/5c93a4c9cab15.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3a4/c9c/5c93a4c9cab15.jpg 2019-03-21T17:00:39+02:00 Евросоюз Неизвестные разбили молотком окна в мечетях пяти различных районов английского Бирмингема

Правоохранительные органы Великобритании расследуют серию нападений на мечети во втором по величине городе королевства – Бирмингеме.











Как сообщает BBC, инцидент произошел в ночь и утром 21 марта. Первое заявление о нарушении поступило около 2:30 ночи по местному времени: очевидцы сообщили о мужчине, который бил кувалдой окна мусульманского храма.

Спустя менее часа аналогичные сообщения поступили в трех других районах города. Последний инцидент произошел около 10 утра.

TWITTER— Cllr Majid Mahmood (@CllrMajid) March 21, 2019

Расследованием произошедшего занялись сотрудники антитеррористичекое подразделения полиции, однако о мотиве произошедшего в полиции пока говорить не берутся.

В связи со случившимся руководство мечетей собирается провести собрание.

Представители местных властей уже осудили злоумышленников, глава МВД Великобритании Саджид Джавид назвал это "глубоко тревожащим и тревожащим" проявлением вандализма.

Атака произошла на фоне бойни в мечети новозеландского города Крайстчерч, где 15 марта сторонник неонацистских идей Брентон Таррант расстрелял прихожан мечети, убит полсотни человек и ранив еще десятки.

Напомним, что после случившегося во Франции и Британии выделили усиленные меры для охраны религиозных мест, и мечетей в особенности.

Кроме того, злоумышленника заподозрили в связях с британскими экстремистами, в связи с чем служба безопасности Великобритании начала соответствующее расследование.

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