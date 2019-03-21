В крупнейшем городе Британии атаковали мечети
Неизвестные разбили молотком окна в мечетях пяти различных районов английского Бирмингема
Правоохранительные органы Великобритании расследуют серию нападений на мечети во втором по величине городе королевства – Бирмингеме.
Как сообщает BBC, инцидент произошел в ночь и утром 21 марта. Первое заявление о нарушении поступило около 2:30 ночи по местному времени: очевидцы сообщили о мужчине, который бил кувалдой окна мусульманского храма.
Спустя менее часа аналогичные сообщения поступили в трех других районах города. Последний инцидент произошел около 10 утра.
TWITTER— Cllr Majid Mahmood (@CllrMajid) March 21, 2019
Расследованием произошедшего занялись сотрудники антитеррористичекое подразделения полиции, однако о мотиве произошедшего в полиции пока говорить не берутся.
В связи со случившимся руководство мечетей собирается провести собрание.
Представители местных властей уже осудили злоумышленников, глава МВД Великобритании Саджид Джавид назвал это "глубоко тревожащим и тревожащим" проявлением вандализма.
Атака произошла на фоне бойни в мечети новозеландского города Крайстчерч, где 15 марта сторонник неонацистских идей Брентон Таррант расстрелял прихожан мечети, убит полсотни человек и ранив еще десятки.
Напомним, что после случившегося во Франции и Британии выделили усиленные меры для охраны религиозных мест, и мечетей в особенности.
Кроме того, злоумышленника заподозрили в связях с британскими экстремистами, в связи с чем служба безопасности Великобритании начала соответствующее расследование.
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