Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В крупнейшем городе Британии атаковали мечети

Сегодня, 17:00

Неизвестные разбили молотком окна в мечетях пяти различных районов английского Бирмингема

Фото: twitter.com/BenChapmanITV
Фото: twitter.com/BenChapmanITV.
В крупнейшем городе Британии атаковали мечети //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3a4/c9c/5c93a4c9cab15.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3a4/c9c/5c93a4c9cab15.jpg Евросоюз Неизвестные разбили молотком окна в мечетях пяти различных районов английского Бирмингема

Правоохранительные органы Великобритании расследуют серию нападений на мечети во втором по величине городе королевства – Бирмингеме.

Как сообщает BBC, инцидент произошел в ночь и утром 21 марта. Первое заявление о нарушении поступило около 2:30 ночи по местному времени: очевидцы сообщили о мужчине, который бил кувалдой окна мусульманского храма.

Спустя менее часа аналогичные сообщения поступили в трех других районах города. Последний инцидент произошел около 10 утра.

Расследованием произошедшего занялись сотрудники антитеррористичекое подразделения полиции, однако о мотиве произошедшего в полиции пока говорить не берутся.

В связи со случившимся руководство мечетей собирается провести собрание.

Представители местных властей уже осудили злоумышленников, глава МВД Великобритании Саджид Джавид назвал это "глубоко тревожащим и тревожащим" проявлением вандализма.

Атака произошла на фоне бойни в мечети новозеландского города Крайстчерч, где 15 марта сторонник неонацистских идей Брентон Таррант расстрелял прихожан мечети, убит полсотни человек и ранив еще десятки.

Напомним, что после случившегося во Франции и Британии выделили усиленные меры для охраны религиозных мест, и мечетей в особенности. 

Кроме того, злоумышленника заподозрили в связях с британскими экстремистами, в связи с чем служба безопасности Великобритании начала соответствующее расследование.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Великобритания, религия, мусульмане, ислам, расизм, мечеть

Вы сейчас просматриваете новость " В крупнейшем городе Британии атаковали мечети". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Франции водитель протаранил мечеть

12 августа 2018, 20:17

Транспортное средство намеренно протаранило входные двери мечети аль-Вифак. Машина полностью въехала внутрь

На Филиппинах прогремел взрыв в мечети: есть погибшие

30 января, 14:37

Неизвестный бросил гранату в мечеть, когда в ней находились мусульманские духовные лидеры

В Канаде мужчину приговорили к пожизненному заключению за стрельбу в мечети

9 февраля, 16:39

Прокуратура настаивала на самом длительном в истории страны тюремном сроке в 150 лет

Американцу дали 24 года тюрьмы за поджог мечети

18 октября 2018, 01:18

Изначально Пересу грозило до 40 лет тюрьмы

Нападение на мечети в Новой Зеландии: появились подробности о стрелке, фото и видео

15 марта, 08:43

В Новой Зеландии правоохранители арестовали троих мужчин и женщину, которых обвиняют в организации стрельбы

Добивал, кого видел: очевидцы бойни в мечетях рассказали жуткие подробности

15 марта, 16:24

Стрельба в мечетях продолжалась менее 10 минут, но этого хватило, чтобы убить около полусотни человек

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

СМИ: у Юлии Началовой открылось сильное кровотечение

Орбакайте встретилась с подросшей дочкой после долгого перерыва

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

Был рак: стали известны новые обстоятельства смерти Началовой
Загрузка...

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Почему в Украине настолько дорогая еда: цены давно сравнимы с ЕС

19 марта, 07:19

Цены на ряд продуктов в Украине уже выше, чем за рубежом

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Кто она: самая популярная девушка в Instagram

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана