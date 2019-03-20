Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Новой Зеландии хоронят жертв кровавой бойни в мечетях

Сегодня, 18:08

Страна со скорбью прощается с десятками мусульман, ставшими жертвами религиозной ненависти

В Новой Зеландии хоронят жертв кровавой бойни в мечетях Другие страны Страна со скорбью прощается с десятками мусульман, ставшими жертвами религиозной ненависти

В Новой Зеландии прощаются с жертвами теракта, унесшего жизни полсотни человек. В стране объявлен траур, а десятки раненых до сих пор остаются в больницах.

На кладбище города Крайстчерч – сотни людей в мусульманской одежде. Мужчины несут два светлых открытых гроба. В них лежат отец и сын. Оба погибли от пуль в мечети.

По всей стране в память о погибших выполняют "хаку" – ритуальный танец коренных новозеландцев – маори.

С пятницы полиция идентифицировала более двух десятков тел. Эту работу должны завершить сегодня. Менее чем за полчаса нацист Брэндон Таррант с пособниками успел убить полсотни человек, а также ранил еще несколько десятков.

"Сейчас у нас в хирургическом отделении лежат 20 пациентов. И я горжусь той работой, которую наши бригады провели за эти выходные", – заявила пресс-секретарь госпиталя Крайстчерча Ники Грэхэм.

Хирург Адиб Ханафер в день теракта оперировал маленькую пациентку, которую ранили нападающие. Тогда отец четверых детей сдержал эмоции. Теперь, на пресс-конференции, дал волю слезам.

"Простите меня. Я приехал из Великобритании, однако родом из Ливана, мусульманин. Мне было очень трудно, спасибо за поддержку всем коллегам", – говорит он.

О своей работе в настоящее время рассказала и новозеландская полиция. Она расследует дело вместе со специалистами из Австралии и США. Правоохранители готовят материалы ко второму суду над Брентоном Таррантом. Впервые он появился на слушании следующий день после теракта.

"Второй обвиняемый прибудет в суд 5 апреля. И я думаю, обвинений будет еще больше", – сообщил комиссар новозеландской полиции Майк Буш.

Сегодня в Новой Зеландии состоялся суд над мужчиной, который распространил в интернете видео преступления, снятое нападающим. 44-летнего бизнесмена Филиппа Арпса могут лишить свободы на 14 лет.

В день теракта власти Новой Зеландии призвала всех избегать демонстрации кадров насилия в мечети, чтобы избежать популяризации поступка преступника, а премьер страны даже поклялась не произносить его имя.

Напомним, что на фоне трагедии кабинет министров Новой Зеландии пересмотрит законы, регулирующие оборот оружия в стране.

Кроме того, сообщалось что стрелок Брентон Таррант отказался от услуг адвоката, решив представлять себя на суде самостоятельно.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег теракт, мусульмане, стрельба, расстрел, новая зеландия, мечеть

Вы сейчас просматриваете новость " В Новой Зеландии хоронят жертв кровавой бойни в мечетях". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция Новой Зеландии заблокировала одну из больниц из-за угрозы безопасности

16 марта, 07:35

В качестве меры предосторожности полиция просит избегать посещения больницы и близлежащих районов

Во время чудовищного теракта в Новой Зеландии застрелили игрока местной сборной

16 марта, 14:16

Федерация футбола Новой Зеландии пока отказалась подтверждать эту информацию

Премьер-министра Новой Зеландии предупредили о расстреле мечетей заранее

17 марта, 08:37

Джасинда Ардерн призналась, что около трех десятков человек знали об атаке за 9 минут до случившегося

Ни сожаления, ни раскаяния: в Новой Зеландии перед судом предстал напавший на мечети террорист

16 марта, 18:06

В результате стрельбы в мечетях погибли 49 человек

Бойня в мечетях: в Новой Зеландии один из подозреваемых в теракте оказался невиновным

16 марта, 02:43

У мужчины было с собой огнестрельное оружие

В машине новозеландского стрелка были найдены две бомбы

18 марта, 03:04

Экипаж полицейской машины, который произвел задержание, случайно оказался в Крайстчерче

47-летняя Анастасия Заворотнюк родила третьего ребенка

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук

Родители против: Виктория запретила сыну встречаться с певицей

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Идеальный вес женщины (таблица)

Ани Лорак впервые после развода заметили с новым мужчиной

Обнародован размер минимальной пенсии в 2019 году

Правила перевозки денег через границу в Украине изменятся
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Вчера, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

Вчера, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

Стали известны последние слова Юлии Началовой перед смертью

Мэр Днепра сделал неожиданное заявление о Зеленском

Чем украинцы отличаются от россиян - заявление Максаковой