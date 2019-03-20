В Новой Зеландии хоронят жертв кровавой бойни в мечетях
Страна со скорбью прощается с десятками мусульман, ставшими жертвами религиозной ненависти
В Новой Зеландии прощаются с жертвами теракта, унесшего жизни полсотни человек. В стране объявлен траур, а десятки раненых до сих пор остаются в больницах.
На кладбище города Крайстчерч – сотни людей в мусульманской одежде. Мужчины несут два светлых открытых гроба. В них лежат отец и сын. Оба погибли от пуль в мечети.
По всей стране в память о погибших выполняют "хаку" – ритуальный танец коренных новозеландцев – маори.
С пятницы полиция идентифицировала более двух десятков тел. Эту работу должны завершить сегодня. Менее чем за полчаса нацист Брэндон Таррант с пособниками успел убить полсотни человек, а также ранил еще несколько десятков.
"Сейчас у нас в хирургическом отделении лежат 20 пациентов. И я горжусь той работой, которую наши бригады провели за эти выходные", – заявила пресс-секретарь госпиталя Крайстчерча Ники Грэхэм.
Хирург Адиб Ханафер в день теракта оперировал маленькую пациентку, которую ранили нападающие. Тогда отец четверых детей сдержал эмоции. Теперь, на пресс-конференции, дал волю слезам.
"Простите меня. Я приехал из Великобритании, однако родом из Ливана, мусульманин. Мне было очень трудно, спасибо за поддержку всем коллегам", – говорит он.
О своей работе в настоящее время рассказала и новозеландская полиция. Она расследует дело вместе со специалистами из Австралии и США. Правоохранители готовят материалы ко второму суду над Брентоном Таррантом. Впервые он появился на слушании следующий день после теракта.
"Второй обвиняемый прибудет в суд 5 апреля. И я думаю, обвинений будет еще больше", – сообщил комиссар новозеландской полиции Майк Буш.
Сегодня в Новой Зеландии состоялся суд над мужчиной, который распространил в интернете видео преступления, снятое нападающим. 44-летнего бизнесмена Филиппа Арпса могут лишить свободы на 14 лет.
В день теракта власти Новой Зеландии призвала всех избегать демонстрации кадров насилия в мечети, чтобы избежать популяризации поступка преступника, а премьер страны даже поклялась не произносить его имя.
Напомним, что на фоне трагедии кабинет министров Новой Зеландии пересмотрит законы, регулирующие оборот оружия в стране.
Кроме того, сообщалось что стрелок Брентон Таррант отказался от услуг адвоката, решив представлять себя на суде самостоятельно.
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