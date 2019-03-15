Теракт в Новой Зеландии: появилась жесткая реакция Трампа и других лидеров

Мировые лидеры однозначно поддержали новозеландский народ и осудили кровавую атаку в двух мечетях Крайстчерча

Фото: AFP

Теракт в Новой Зеландии: появилась жесткая реакция Трампа и других лидеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b95/abc/5c8b95abce6c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b95/abc/5c8b95abce6c6.jpg 2019-03-15T14:14:00+02:00 Другие страны Мировые лидеры однозначно поддержали новозеландский народ и осудили кровавую атаку в двух мечетях Крайстчерча

Атаки мечети в Новой Зеландии, жертвами которых стали 49 человек, вызвала однозначную реакцию мировых лидеров: подобным проявлениям религиозной ненависти, нетерпимости и агрессии нет места в цивилизованном мире.

В частности, с осуждением случившегося выступила британский премьер Тереза Мэй.

"От имени Великобритании выражают свои глубокие соболезнования народу Новой Зеландии после ужасного террористического акта в Крайстчерче. Мои мысли – со всеми пострадавшими от этого отвратительного акта насилия", – говорится в ее Twitter.

Солидарность с потерпевшими выразил также президент Франции Эммануэль Макрон.

"Все наши мысли – лишь о жертвах чудовищных преступлений в отношении мечетей Крайстчерча в Новой Зеландии и их близких. Франция выступает против всех форм экстремизма и поддерживает своих партнеров в противостоянии терроризму в мире", – написал он в микроблоге.

На фоне произошедшего во Франции и Британии выделили усиленные меры для охраны религиозных мест, и мечетей в особенности. В ряде мусульманских стран также предпринимают дополнительные меры безопасности.

Американский коллега Макрона, Дональд Трамп также не остался в стороне.

"Я выражаю самые теплые соболезнования и наилучшие пожелания народу Новой Зеландии в связи с жуткой бойней в мечетях. 49 невинных людей были бессмысленно убиты, и многие серьезно пострадали. США поддерживают Новую Зеландию всеми возможными способами. Боже, благослови нас всех!" – написал он.

О своей поддержке также заявила и немецкий канцлер Ангела Меркель.

"Я глубоко опечалена новостями из Крайстчерча. Я скорблю с новозеландцами за их согражданами, которые подверглись атаке и во время мирной молитвы в своих мечетях стали жертвами расистской ненависти. Мы вместе противостоим подобным террористическим актам", – заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефен Зайберт.

Кроме того, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, выразив соболезнования семьям жертв стрельбы, сравнила произошедшее с терактами в Норвегии 22 июля 2011 года, когда террорист Андерс Брейвик убил 77 человек в Осло и его окрестностях.

С осуждением также выступили и в Интерполе, выразив готовность предоставить властям страны необходимую помощь в расследовании происшествия. Свою помощь предложил также и Скотланд-Ярд.

Как мы уже писали, свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче также выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и многие другие страны осудили атаку.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. Кроме того, он осудил и призвал покинуть парламент сенатора Фрейзера Аннинга, который возложил вину за гибель 49 человек на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман.

Также сообщалось, что ряд украинских политиков, а также МИД выразили свои соболезнования и поддержку потерпевшим в Крайстчерче.

Расстрел мечетей в Новой Зеландии является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Теракт в Новой Зеландии: появилась жесткая реакция Трампа и других лидеров". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источники: Сегодня , ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.