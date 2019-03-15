Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Теракт в Новой Зеландии: появилась жесткая реакция Трампа и других лидеров

Сегодня, 14:14

Мировые лидеры однозначно поддержали новозеландский народ и осудили кровавую атаку в двух мечетях Крайстчерча

Фото: AFP
Теракт в Новой Зеландии: появилась жесткая реакция Трампа и других лидеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b95/abc/5c8b95abce6c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b95/abc/5c8b95abce6c6.jpg Другие страны Мировые лидеры однозначно поддержали новозеландский народ и осудили кровавую атаку в двух мечетях Крайстчерча

Атаки мечети в Новой Зеландии, жертвами которых стали 49 человек, вызвала однозначную реакцию мировых лидеров: подобным проявлениям религиозной ненависти, нетерпимости и агрессии нет места в цивилизованном мире.

В частности, с осуждением случившегося выступила британский премьер Тереза Мэй.

"От имени Великобритании выражают свои глубокие соболезнования народу Новой Зеландии после ужасного террористического акта в Крайстчерче. Мои мысли – со всеми пострадавшими от этого отвратительного акта насилия", – говорится в ее Twitter.

Солидарность с потерпевшими выразил также президент Франции Эммануэль Макрон.

"Все наши мысли – лишь о жертвах чудовищных преступлений в отношении мечетей Крайстчерча в Новой Зеландии и их близких. Франция выступает против всех форм экстремизма и поддерживает своих партнеров в противостоянии терроризму в мире", – написал он в микроблоге.

На фоне произошедшего во Франции и Британии выделили усиленные меры для охраны религиозных мест, и мечетей в особенности. В ряде мусульманских стран также предпринимают дополнительные меры безопасности.

Американский коллега Макрона, Дональд Трамп также не остался в стороне.

"Я выражаю самые теплые соболезнования и наилучшие пожелания народу Новой Зеландии в связи с жуткой бойней в мечетях. 49 невинных людей были бессмысленно убиты, и многие серьезно пострадали. США поддерживают Новую Зеландию всеми возможными способами. Боже, благослови нас всех!" – написал он.

О своей поддержке также заявила и немецкий канцлер Ангела Меркель.

"Я глубоко опечалена новостями из Крайстчерча. Я скорблю с новозеландцами за их согражданами, которые подверглись атаке и во время мирной молитвы в своих мечетях стали жертвами расистской ненависти. Мы вместе противостоим подобным террористическим актам", – заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефен Зайберт.

Кроме того, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, выразив соболезнования семьям жертв стрельбы, сравнила произошедшее с терактами в Норвегии 22 июля 2011 года, когда террорист Андерс Брейвик убил 77 человек в Осло и его окрестностях.

С осуждением также выступили и в Интерполе, выразив готовность предоставить властям страны необходимую помощь в расследовании происшествия. Свою помощь предложил также и Скотланд-Ярд.

Как мы уже писали, свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче также выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и многие другие страны осудили атаку. 

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. Кроме того, он осудил и призвал покинуть парламент сенатора Фрейзера Аннинга, который возложил вину за гибель 49 человек на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман.

Также сообщалось, что ряд украинских политиков, а также МИД выразили свои соболезнования и поддержку потерпевшим в Крайстчерче.

Расстрел мечетей в Новой Зеландии является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Великобритания, Германия, Норвегия, Франция, теракт, стрельба, Меркель, Трамп, расстрел, новая зеландия, мечеть, брейвик, Тереза Мэй, Макрон

Вы сейчас просматриваете новость " Теракт в Новой Зеландии: появилась жесткая реакция Трампа и других лидеров". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня , ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нападение на мечети в Новой Зеландии: появились подробности о стрелке, фото и видео

Сегодня, 08:43

В Новой Зеландии правоохранители арестовали троих мужчин и женщину, которых обвиняют в организации стрельбы

Стрельба в мечетях Новой Зеландии: полиция арестовала четырех подозреваемых

Сегодня, 07:33

Троих мужчин и женщину задержали по обвинению в организации стрельбы в мечетях

Стрельба в мечетях Новой Зеландии унесла жизни 49 человек

Сегодня, 11:58

Премьер-министр страны назвала нападение терактом

Теракт в мечетях Новой Зеландии: появилась новая информация о стрелявших

Сегодня, 12:07

Полиция уточнила, что один из "арестованных" не был связан с расстрелом мусульман в Крайстчерче

Неизвестный открыл стрельбу в мечети в Новой Зеландии, есть жертвы

Сегодня, 04:24

По предварительным данным, сообщается о шести пострадавших

Минимум 27 человек погибли в результате стрельбы в новозеландских мечетях

Сегодня, 06:13

В больницы города Крайстчерч в Новой Зеландии были доставлены не менее 30 раненых

"Сказали, что у нас не тот вид": Ланового не пустили на борт

София Ротару забросила шикарный особняк в Крыму

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал

Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой

Что есть, чтобы замедлить старение: звездная диета

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Обильное питье: печальные последствия

«Мосфильму» расскажут о продвижении кино за границу

Под Киевом на улице расстреляли пенсионерку: вся полиция на ногах

Овчарка вернулась домой после 6 лет скитаний — трогательное видео
Загрузка...

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Сегодня, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

Сегодня, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Сегодня, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

13 марта, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

Моисеев назвал предполагаемую дату своей кончины