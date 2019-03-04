В Латвии нехватку медперсонала решили компенсировать украинцами

В Латвии недовольны системой электронного здравоохранения

Иллюстрация.

В Латвии нехватку медперсонала решили компенсировать украинцами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/58d/d20/5c658dd20cc1b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/58d/d20/5c658dd20cc1b.jpg 2019-03-04T15:04:23+02:00 Евросоюз В Латвии недовольны системой электронного здравоохранения

В Латвии есть проблема с нехваткой медицинского персонала. Об этом заявила руководитель Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце

При этом она отметила, что проблему можно решить за счет работников из Украины и Белоруси.

"В больницах не хватает медсестер, на скорой — медицинских бригад. Если наши медсестры едут работать в Норвегию и в Германию, то и нам стоит посмотреть на соседние страны. Украинские и белорусские медики могли бы быстро освоить основы языка и начать работать", – считает Айзсилниеце.

Говоря о проблемах в медицинской отрасли, Айзсилниеце, будучи сама семейным врачом, выразила недовольство системой электронного здравоохранения, которая попросту не работает, и которую, на ее взгляд, было бы выгоднее закрыть и разработать вместо нее совершенно новую.

Напомним, в Латвии от гриппа за неделю умерли 11 человек.

Эпидемия гриппа в Латвии была объявлена 15 января. В предыдущем сезоне в Латвии от гриппа умер 91 человек, два года назад – 75.

Напомним, Европейский континент охватывает эпидемия гриппа H1N1 и H3N2 – в странах Восточной и Центральной Европы сообщают о сотнях жертв болезни, а количество инфицированных идет на сотни тысяч.

Напомним, что из-за гриппа в Украине в ряде регионов был объявлен карантин.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Латвии нехватку медперсонала решили компенсировать украинцами". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Delfi.lt Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.