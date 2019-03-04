Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Латвии нехватку медперсонала решили компенсировать украинцами

Сегодня, 15:04

В Латвии недовольны системой электронного здравоохранения

Иллюстрация
Иллюстрация.
В Латвии нехватку медперсонала решили компенсировать украинцами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/58d/d20/5c658dd20cc1b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/58d/d20/5c658dd20cc1b.jpg Евросоюз В Латвии недовольны системой электронного здравоохранения

В Латвии есть проблема с нехваткой медицинского персонала. Об этом заявила руководитель Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце

При этом она отметила, что проблему можно решить за счет работников из Украины и Белоруси. 

"В больницах не хватает медсестер, на скорой — медицинских бригад. Если наши медсестры едут работать в Норвегию и в Германию, то и нам стоит посмотреть на соседние страны. Украинские и белорусские медики могли бы быстро освоить основы языка и начать работать", – считает Айзсилниеце.

Говоря о проблемах в медицинской отрасли, Айзсилниеце, будучи сама семейным врачом, выразила недовольство системой электронного здравоохранения, которая попросту не работает, и которую, на ее взгляд, было бы выгоднее закрыть и разработать вместо нее совершенно новую.

Напомним, в Латвии от гриппа за неделю умерли 11 человек

Эпидемия гриппа в Латвии была объявлена 15 января. В предыдущем сезоне в Латвии от гриппа умер 91 человек, два года назад – 75.

Напомним, Европейский континент охватывает эпидемия гриппа H1N1 и H3N2 – в странах Восточной и Центральной Европы сообщают о сотнях жертв болезни, а количество инфицированных идет на сотни тысяч.

Напомним, что из-за гриппа в Украине в ряде регионов был объявлен карантин.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег медицина, Латвия, украинцы

Вы сейчас просматриваете новость " В Латвии нехватку медперсонала решили компенсировать украинцами". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Delfi.lt

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии от гриппа за неделю умерли 11 человек

22 февраля, 01:15

Всего с начала сезона гриппа от этой инфекции и вызванных ею осложнений скончались 48 человек

Рецепт на лекарства: как на самом деле врач должен назначать препараты

Вчера, 07:37

По правилам Минздрава, нужно писать название действующего вещества лекарства, а не торговое название

Шустер возвращается с новым проектом: нардепов бросило в дрожь

Бывший коллега Зеленского вытащил все скелеты из шкафа

Кофе - с чем нельзя сочетать любимый напиток

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру

Стало известно, как вырастут пенсии весной

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Выборы-2019: социологи еще раз измерили разрыв между рейтингами

​Какую кровь предпочитают комары?

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом
Загрузка...

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Сегодня, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

Вчера, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

2 марта, 07:51

За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

2 марта, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

Гордон рассказал, откуда у Зеленского такой рейтинг

Известная телеведущая 9 месяцев скрывала беременность (фото)

В Украине появилась афера, которую пока не могут разгадать