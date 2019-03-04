В Латвии нехватку медперсонала решили компенсировать украинцами
В Латвии недовольны системой электронного здравоохранения
В Латвии есть проблема с нехваткой медицинского персонала. Об этом заявила руководитель Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце
При этом она отметила, что проблему можно решить за счет работников из Украины и Белоруси.
"В больницах не хватает медсестер, на скорой — медицинских бригад. Если наши медсестры едут работать в Норвегию и в Германию, то и нам стоит посмотреть на соседние страны. Украинские и белорусские медики могли бы быстро освоить основы языка и начать работать", – считает Айзсилниеце.
Говоря о проблемах в медицинской отрасли, Айзсилниеце, будучи сама семейным врачом, выразила недовольство системой электронного здравоохранения, которая попросту не работает, и которую, на ее взгляд, было бы выгоднее закрыть и разработать вместо нее совершенно новую.
Напомним, в Латвии от гриппа за неделю умерли 11 человек.
Эпидемия гриппа в Латвии была объявлена 15 января. В предыдущем сезоне в Латвии от гриппа умер 91 человек, два года назад – 75.
Напомним, Европейский континент охватывает эпидемия гриппа H1N1 и H3N2 – в странах Восточной и Центральной Европы сообщают о сотнях жертв болезни, а количество инфицированных идет на сотни тысяч.
Напомним, что из-за гриппа в Украине в ряде регионов был объявлен карантин.
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