Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Латвии от гриппа за неделю умерли 11 человек

Сегодня, 01:15

Всего с начала сезона гриппа от этой инфекции и вызванных ею осложнений скончались 48 человек

Фото: Getty Images
В Латвии от гриппа за неделю умерли 11 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/e77/56b/5c4e7756b50ce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/e77/56b/5c4e7756b50ce.jpg Евросоюз Всего с начала сезона гриппа от этой инфекции и вызванных ею осложнений скончались 48 человек

Не смотря на то, что на прошлой неделе интенсивность заболеваемости гриппом в Латвии снизилась на 25,8%, от этой инфекции за неделю умерли еще 11 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний, сообщает Delfi.

За данными Центра, на прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии снизилась до 269,4 случая на 100 тысяч жителей, неделей раньше она составила 363 случая на 100 тысяч жителей. Не смотря на это, от гриппа за неделю в Латвии умерли еще 11 человек.

Всего с начала сезона гриппа от этой инфекции и вызванных ею осложнений скончались 48 человек. Средний возраст умерших – 65 лет, почти все они страдали хроническими заболеваниями, 31 из них не был привит от гриппа.

Как свидетельствуют данные Центра, больше всего гриппом болеют дети в возрасте до четырех лет – зарегистрировано 460,8 случая на 100 тыс. жителей, и в возрасте от пяти до 14 лет – 407,6 случая.

На прошлой неделе с подозрением на грипп были госпитализированы 225 пациентов, в том числе 79 – с вызванной гриппом пневмонией.

Посещаемость общеобразовательных учебных заведений на прошлой неделе в Латвии повысилась до 87,8%, дошкольных учебных заведений — до 69,4%.

Эпидемия гриппа в Латвии была объявлена 15 января. В предыдущем сезоне в Латвии от гриппа умер 91 человек, два года назад – 75.

Напомним, Европейский континент охватывает эпидемия гриппа H1N1 и H3N2 – в странах Восточной и Центральной Европы сообщают о сотнях жертв болезни, а количество инфицированных идет на сотни тысяч.

Напомним, что из-за гриппа в Украине в ряде регионов был объявлен карантин.

Кроме того, в стране растет число летальных случаев после заболевания корью – недавно в Виннице от осложнений болезни скончался студент-медик – вирус спровоцировал пневмонию, и врачи не смогли спасти пациентку.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Латвия, грипп

Вы сейчас просматриваете новость " В Латвии от гриппа за неделю умерли 11 человек". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

В лосинах и без макияжа: Тина Кароль показала повседневный образ

У Путина отреагировали на дело о госизмене Медведчука

В Украине начинают снос "хрущевок"

Омелян объяснил, почему ломаются экспрессы на Борисполь

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

Королева российского шансона лишилась бизнеса

В России ополчились на Лолиту из-за Крыма

Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?
Загрузка...

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

Вчера, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

20 февраля, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

19 февраля, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

19 февраля, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

Алле Пугачевой провели экстренную операцию