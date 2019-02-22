В Латвии от гриппа за неделю умерли 11 человек

Всего с начала сезона гриппа от этой инфекции и вызванных ею осложнений скончались 48 человек

Фото: Getty Images

В Латвии от гриппа за неделю умерли 11 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/e77/56b/5c4e7756b50ce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/e77/56b/5c4e7756b50ce.jpg 2019-02-22T01:15:32+02:00 Евросоюз Всего с начала сезона гриппа от этой инфекции и вызванных ею осложнений скончались 48 человек

Не смотря на то, что на прошлой неделе интенсивность заболеваемости гриппом в Латвии снизилась на 25,8%, от этой инфекции за неделю умерли еще 11 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний, сообщает Delfi.

За данными Центра, на прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии снизилась до 269,4 случая на 100 тысяч жителей, неделей раньше она составила 363 случая на 100 тысяч жителей. Не смотря на это, от гриппа за неделю в Латвии умерли еще 11 человек.

Всего с начала сезона гриппа от этой инфекции и вызванных ею осложнений скончались 48 человек. Средний возраст умерших – 65 лет, почти все они страдали хроническими заболеваниями, 31 из них не был привит от гриппа.

Как свидетельствуют данные Центра, больше всего гриппом болеют дети в возрасте до четырех лет – зарегистрировано 460,8 случая на 100 тыс. жителей, и в возрасте от пяти до 14 лет – 407,6 случая.

На прошлой неделе с подозрением на грипп были госпитализированы 225 пациентов, в том числе 79 – с вызванной гриппом пневмонией.

Посещаемость общеобразовательных учебных заведений на прошлой неделе в Латвии повысилась до 87,8%, дошкольных учебных заведений — до 69,4%.

Эпидемия гриппа в Латвии была объявлена 15 января. В предыдущем сезоне в Латвии от гриппа умер 91 человек, два года назад – 75.

Напомним, Европейский континент охватывает эпидемия гриппа H1N1 и H3N2 – в странах Восточной и Центральной Европы сообщают о сотнях жертв болезни, а количество инфицированных идет на сотни тысяч.

Напомним, что из-за гриппа в Украине в ряде регионов был объявлен карантин.

Кроме того, в стране растет число летальных случаев после заболевания корью – недавно в Виннице от осложнений болезни скончался студент-медик – вирус спровоцировал пневмонию, и врачи не смогли спасти пациентку.

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