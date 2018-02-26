В Литве три человека умерли от аномальных морозов

Вчера, 17:50

Из-за сильного похолодания люди массово попадают в больницы с обморожением

Фото: AFP
Фото: AFP

В столице Литовской Республики – Вильнюсе – из-за резкого похолодания умерли три человека. 

Об этом сообщает The Associated Press.

Медики скорой помощи в Вильнюсе сообщили, что еще семь человек получили серьезные травмы от обморожения за последние пару дней. 

В понедельник температура в столице Литвы упала до -25 градусов Цельсия. Метеорологи утверждают, что похолодание продлится еще неделю. В некоторых регионах страны температура может упасть до минус 29 градусов. 

Ранее сообщалось, что на территорию ряда стран Западной и Южной Европы из Сибири пришел холодный циклон, который принес морозы и сильные снегопады. Пик низких температур ожидается во вторник и среду. Аномальная погода может привести к сбоям в работе мобильной связи, перебоям подачи электричества и проблемам с транспортом.  

Напомним, по сообщениям синоптиков, в Украине в течение ближайших дней сохранится морозная погода со снегопадами.  Метеорологический условия будут очень тяжелыми.

Также мы писали о том, какими будут последние дня зимы и что об этом говорит народный прогноз погоды. 
Литва, обморожение, снегопад, морозы

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