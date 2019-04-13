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В Лондоне мужчина умышленно протаранил машину посла Украины, появилось видео

Сегодня, 18:20

В Великобритании мужчина напал на автомобиль посла Украины

Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания. Фото: Pixabay

Видео: REUTERS / Roni Greenfield

В Лондоне утром 13 апреля в автомобиль посла Украины в Великобритании умышленно врезался машина злоумышленника. Никто из сотрудников посольства не пострадал, сообщили на официальном сайте дипломатического представительства.

Как стало известно, около 10 часов утра в машину посла Украины на стоянке перед зданием посольства намеренно врезался другой автомобиль. Была немедленно вызвана полиция, и автомобиль подозреваемого был заблокирован.

"Тем не менее, несмотря на действия полиции, злоумышленник снова ударил машину посла. В ответ полиция была вынуждена открыть огонь по автомобилю нарушителя. Виновный был задержан и доставлен в полицейский участок", – сказано в сообщении.

В настоящий момент стражи порядка выясняют обстоятельства и мотивы нападения. Обе стороны дороги в настоящий момент оцеплены, на месте происшествия находятся вооруженные стражи порядка.

По словам одного из очевидцев, неизвестный открыл огонь из автомобиля, проезжая по дороге Холланд-парк, а другие свидетели говорят, что услышали около 10 выстрелов.

Между тем, британская газета The Telegraph сообщает, что в машину посла Украины врезался автомобиль, после чего полицейские открыли огонь. По последним данным, никто не пострадал. Послом Украины в Великобритании является Наталия Галибаренко.

Напомним, а Черниговской области на двух спасателей, которые тушили горевшую сухую траву, напали и избили неизвестные. В результате нападения командир отделения и водитель пожарно-спасательного подразделения получили травмы различной степени тяжести. Мужчин карета "скорой" госпитализировала в больницу.

Отметим, что уже в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28 градусов. Поэтому массовое сжигание травы, которое любят устраивать хозяева – станет еще более рискованными. Ведь именно это часто вызывает пожары, истребляет целые гектары полей и лесов.


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Тег Великобритания, Лондон, нападение, посол

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