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В Лондоне за участие в экологической акции задержали принцессу из Бельгии

14 октября, 05:30

61-летняя принцесса принимала участие в забастовке экологических активистов

В столице Великобритании, Лондоне, полицейские задержали 61-летнюю бельгийскую принцессу Марию Эсмеральду, которая принимала участие в акции экологических активистов на Трафальгарской площади в центре города.

Как сообщила сама Эсмеральда в своем Twitter, в ходе акции она выражала свою поддержку движения Extinction Rebellion, которое проводит по всему миру демонстрации из-за бездействия в вопросах климата.

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"Сегодня вместе с многими другими протестующими я была арестована и содержалась под стражей. Чрезвычайная климатическая ситуация требует от всех нас давления на правительства, чтобы они действовали в срочном порядке", – заявила она.

Напомним, 9 октября акции за сохранение окружающей среды прошли в 60 странах мира. В Лондоне активисты, требуя уменьшить выбросы парниковых газов, заблокировали дороги и мосты, а также атаковали полицию. Правоохранители задержали 276 человек. Экоактивисты пообещали продолжать протесты в главных мегаполисах мира еще две недели.

Все в том же Лондоне климатические активисты устроили "кровавый" протест, о котором ранее писали новости "Сегодня". 1800 литров "крови" оказались на ступеньках здания Казначейства в Вестминстере.

Напомним, в прошлом месяце активисты Greenpeace провели акцию протеста в Берлине, приуроченную к визиту министра окружающей среды Бразилии Рикардо Саллеса. Они оделись в ярко-желтые комбинезоны и скандировали: "Нет сделкам с климатическими преступниками!"

Кроме того, мы сообщали о впечатлившем многих выступлении на открытии климатического саммита ООН в Нью-Йорке 16-летней шведки Греты Тунберг. Девочка высказала все, что думает об ООН и происходящем в мире, и жестко раскритиковала мировых лидеров.

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Бельгия Лондон протест принцесса

Источник: Сегодня

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