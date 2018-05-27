В лондонском аэропорту из-за удара молнии отменили рейсы

Сегодня, 14:41

Была повреждена система заправки самолетов

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Из-за удара молнии в лондонском аэропорту "Стенстед" отменили авиарейсы. Об этом в своем Twitter написал представитель аэропорта.

"В результате удара молнии система заправки самолетов была в неисправности этим утром", – говорится в сообщении.

По его словам, инженеры восстановили систему, "однако полеты по-прежнему могут быть отменены или перенесены".

А на северо-востоке Греции молния попала в туристический автобус с пассажирами. 

Ранее в аэропорту Москвы молния поразила сразу два самолета во время взлетаОдин из них вынужден был прервать полет и вернуться в аэропорт вылета.

Напомним, в Африке молния попала в крышу церкви и убила пятнадцать человек. Трагедия произошла в субботу, 10 марта, когда в церкви Руанды собрались люди, чтобы услышать пение хора. В церкви не было громоотвода, так как у ее руководства не было средств за оплату установки защиты. В этот день начался сильный дождь с грозой.

Также мы писали, что не менее 15 человек пострадали в результате удара молнии на музыкальном фестивале Vieux Canal на северо-востоке Франции.
Великобритания, лондон, аэропорт, молния, отмена рейсов
Источник:

Интерфакс

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