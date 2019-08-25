В авиакатастрофе в Испании погибли семь человек

На борту вертолета находились немецкие супруги с двумя детьми

По уточненным данным, в результате столкновения вертолета с небольшим самолетом на Мальорке погибли семь человек.

Об этом сообщает Mallorca Zeitung.

"Семь человек погибли при аварии", – говорится в сообщении.

В частности, на борту вертолета находились немецкие супруги с двумя детьми. Погиб также пилот машины.

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Кроме того, погибли двое людей, которые были на борту самолета.

Представители местной власти заявили, что в самолете "возможно" были граждане Испании, сообщает DW.

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Как сообщалось, инцидент произошел 25 августа в 13:36 по местному времени между Инкой и Коститсом. Причины столкновения выясняются.

Вертолет Bell 206 L3 Long Ranger может взять на борт до шести пассажиров, он используется в экскурсионных целях.

Напомним, минимум семеро посетителей Национального парка "Долина смерти" пострадали в результате катастрофы многоцелевого истребителя в штате Калифорния. Самолет разбился в так называемом каньоне "Звездных войн", находящемся в "Долине смерти" неподалеку от базы ВМС США Чайна-Лейк.

Также мы писали, что в авиакатастрофе в Греции погиб известный россиянин – основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.

Как мы передавали ранее, 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета в Ровенской области разбился вертолет Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В аварии погибло четверо членов экипажа.

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