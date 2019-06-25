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В МИД Польши объяснили, почему Россию не пригласили на годовщину Второй мировой войны

25 июня, 20:03

Мемориальные мероприятия проведут в европейском кругу

Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович пояснил, что мемориальные мероприятия к 80-й годовщине Второй мировой войны проведут в европейском кругу. Об этом он рассказал в интервью польскому изданию Sieci.

Отмечается, что во время майских переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым глава МИД Польши Чапутович объяснил отсутствие приглашения для России на сентябрьские мемориальные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны.

"Приглашенные страны НАТО, Европейского Союза и Восточного партнерства. Мы хотим почтить эту дату в нашем, европейском кругу. Также потому, что 1 сентября 1939 Россия не была стороной войны, разве что в контексте пакта Риббентропа-Молотова, который в определенном смысле развязал Гитлеру руки. Россия вступила в войну 17 сентября в качестве союзника Гитлера, совершив нападение на Польшу. В январе 2020 года мы будем отмечать 75 годовщину освобождения концлагеря Аушвиц, в этом случае визит российской делегации будет приемлемым", – сказал Чапутович.

Напомним, польский депутат в ПАСЕ по ошибке поддержал Россию. Польша поддержала Украину во время голосования, но голос Мецковского оказался в пользу России.

Также мы писали, что Польша готова соединить газотранспортную систему с Украиной. Представители Варшавы ждут окончательного решения Киева.

Ранее представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский отмечал, что Польша станет окончательно независимой от поставок российского газа в конце 2022 года. Варшава не будет продлевать действующий контракт с "Газпромом".

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Тег Россия, Польша, НАТО, вторая мировая, мероприятия, вторая мировая война, МИД Польши, аушвиц, Чапутович

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Источник:

УНН

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