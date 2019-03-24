В НАТО прокомментировали победу над ИГИЛ

В Сирии международная коалиция разгромила террористов и освободила захваченные ими территории

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

В НАТО прокомментировали победу над ИГИЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/413/927/5c64139273cbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/413/927/5c64139273cbe.jpg 2019-03-24T14:01:00+02:00 Евросоюз В Сирии международная коалиция разгромила террористов и освободила захваченные ими территории

Генеральный секретарь Североатлантической Альянса (НАТО) Йенс Столтенберг назвал выдающимся достижением победу международной коалиции в Сирии над террористической организацией "Исламское государство". Об этом он написал в Twitter.

"Освобождение последней территории, удерживаемой ИГИЛ, является выдающимся достижением глобальной коалиции. НАТО остается приверженным нашей общей борьбе с терроризмом", – сказал Столтенберг.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп назвал террористов ИГИЛ трусами и неудачниками и пообещал добивать их. Он официально объявил, что 100% территорий Ирка и Сирии освобождены от террористов, хоть еще и есть разрозненные остатки ИГИЛ. Американский лидер также пригрозил смертью желающим пополнить ряды боевиков.

Ранее сообщалось, что сирийский населенный пункт Багуз на границе с Ираком пал под натиском курдских ополченцев из Сирийских демократических сил. Бойцы сообщили об освобождении города, который считался последним оплотом террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.

Мы также писали об операции по зачистке населенного пункта Багуз курдскими формированиями при помощи служащих американских, французских и британских спецподразделений.

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