В Неаполе свирепствует сильный снегопад

Сегодня, 15:50

Людям рекомендуют по возможности не выходить на улицу

Фото: twitter.com/kiwibardy
Фото: twitter.com/kiwibardy

В итальянском Неаполе из-за сильного снегопада возникли  проблемы с транспортом. Занятия в школах отменены, людям рекомендуют не выходить на улицы. 

Об этом сообщает La Stampa.

"Из-за внезапно ухудшившейся погоды гражданам рекомендуется ограничить передвижение по городу", – цитирует издание местную администрацию.

В городе нарушено транспортное сообщение. Высокоскоростные поезда из Неаполя в Рим идут с задержкой в 80 минут.

На некоторых трассах между городами Италии объявлен красный уровень опасности из-за снегопада и гололедицы.

Аналогичная ситуация на острове Сардиния и в Пьемонте на севере Италии, где температура опустилась до 29 градусов ниже нуля.

Ранее сообщалось, что власти Италии призывали жителей страны готовиться к сильным холодам. В Риме в преддверии снегопадов власти объявили о закрытии школ и детских садов в понедельник и во вторник. В Турине из-за снегопада в воскресенье отменили матч 26-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Аталантой".

В последний раз такой снегопад был в Неаполе в 1956 году.

Синоптики утверждают, что холода могли прийти в Италию из Сибири. 

Ранее мы писали о том,  какими будут последние дня зимы и что об этом говорит народный прогноз погоды. 

Также в ближайшие дни на всей территории Украины ожидается морозная погода. Вслед за солнечной погодой придут сильные снегопады. 27 февраля, в Украину придет циклон с юго-запада Европы, из Италии, Греции. 
Италия, снег, холод, снегопад, морозы, неаполь

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