В небе над Балтикой перехватили четыре российских боевых самолета

В воздушном пространстве НАТО, в небе над Балтийским морем, 18 сентября засекли четыре российских самолета.

Среди них были бомбардировщики Ту-160Т, которые Россия использует в Сирии. Их максимальная скорость в два раза выше скорости звука.

Тем не менее самолеты были успешно перехвачены двумя бельгийскими истребителями, которые среагировали на сигнал тревоги. Что россияне делали в небе над Балтикой – пока не известно.

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Ранее истребители НАТО, которые защищают воздушное пространство стран Балтии в рамках миссии Baltic Air Policing, четыре раза поднимали на перехват российских самолетов.

Также мы писали, что Россия испугалась шведского самолета-разведчика и отправила на перехват истребитель. После того как самолет-разведчик Швеции удалился от госграницы РФ, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Стоит напомнить еще об одном инциденте, когда на перехват российских самолетов поднимались венгерские истребители, базирующиеся на аэродроме Шяуляй, – были перехвачены два самолета РФ - Ил-22 и Су-27.

В Министерстве обороны Венгрии отметили, что истребители поднялись на перехват российских военных самолетов, которые осуществляли воздушные маневры в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Самолеты не вели радиосвязи с авиадиспетчерскими службами стран Балтии.

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