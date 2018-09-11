В Париже мужчина ранил ножницами двух прохожих

На парижской улице Рокетт, в 11-ом районе, мужчина напал на двоих людей и ранил их ножницами. Об этом сообщает France 3.

"Его подозревают в том, что он перерезал горло почтальона, а также ранил прохожих в этом районе восточного Парижа", – говорится в сообщении.

Для задержания нападавшего полиция применила электрошокер.

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Как сообщалось, в воскресенье вечером в Париже на набережной Луары мужчина напал с ножом на прохожих. Ранены 7 человек.

Ранее молодой мигрант из Афганистана, подавший во Франции заявку на предоставление ему статуса беженца, напал с ножом на жителей города Периге в департаменте Дордонь на юго-западе страны, в результате чего четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

Также в результате нападения человека с ножом на прохожих в центре Парижа были убиты два человека. Также несколько человек получили ранения. Сообщается, что нападавший был застрелен полицией. Инцидент произошел в центральном районе Парижа Опера.