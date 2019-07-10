Сделать стартовой
25,49
28,56
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Париже объявили чрезвычайное климатическое положение

10 июля, 02:15

Франция столкнулась с рекордной жарой

Фото: AFP

Власти Парижа после того, как Франция столкнулась с рекордной жарой, объявили чрезвычайную климатическую ситуацию, цитируют СМИ слова заместителя мэра Парижа по вопросам окружающей среды Селии Блоэль на заседании муниципального совета.

При этом она подчеркнула необходимость придерживаться целей Парижского климатического соглашения 2015 года. В мэрии Парижа также заявили о создании "климатической академии" для просвещения людей по вопросам изменения климата.

По данным американской НПО The Climate Mobilization, уже около 650 местных органов власти в различных городах и населенных пунктах по всему миру объявили об экстраординарной климатической ситуации.

Напомним, в 2015 году было подписано Парижское соглашение об изменении климата. Главная цель соглашения – удержать глобальное потепление на уровне не более двух градусов Цельсия по сравнению с периодом до индустриальной революции. Однако многие считают, что эта цель является уже недостаточной.

Между тем в 2017 году американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении участия США в соглашении.

Ранее сообщалось, что запад Европы в этом году сталкивался с аномальной жарой: значительнее всего она затронула Испанию и Францию, где власти объявляли наивысшие уровни опасности из-за погоды.

Так, на юге Франции был установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране. В течение дня в коммуне Карпентра в южном департаменте Воклюз воздух прогрелся до 44,3 градуса по Цельсию.

В конце июня во Всемирной метеорологической организации ООН заявили, что период с 2015 по 2019 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Окончательные данные, которые позволят определить, можно ли считать этот пятилетний период самым жарким, будут известны только после того, как будет собрана информация за весь 2019 год.

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Франция, климат, жара, глобальное потепление, режим ЧП, Парижское соглашение

Вы сейчас просматриваете новость " В Париже объявили чрезвычайное климатическое положение". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепре жара убивает деревья: горожане в панике

Вчера, 15:50

На новые деревья в городе выделили миллионы гривен, а вот о систему полива не позаботились

Адская жара в Узбекистане: столбики термометров перевалили за +47 градусов

Вчера, 09:21

Температура на 5-7 градусов больше установленной в республике нормы

Синоптики уточнили погоду в Украине на выходные: где жара, а где – ливни и грозы

6 июля, 12:49

Карпаты, Слобожанщину, центр и юг страны зальют дожди

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

6 июля, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Аномальная жара атаковала Канаду: воздух прогреется до 40 градусов

6 июля, 00:07

Традиционно в такую погоду в зоне риска находятся лица с хроническими заболеваниями

На Аляске температура поднялась выше 32 градусов, побит рекорд 50-летней давности

5 июля, 21:09

Прежний рекорд составлял 29,4 градуса и был зафиксирован 14 июня 1969 года

6 привычек, которые программируют на бедность

Как спастись от клещей

Ученые нашли доказательства того, что Вселенная — это голограмма

Названа возможная причина гибели цивилизации майя: кукуруза

Ольга Сумская удивила фанатов фотографией с дочерью-выпускницей

Кто стала избранницей телепутешественника Дмитрия Комарова

Ученые нашли физический источник человеческого сознания

В середине Тихого океана существует гигантская мертвая зона

Энергетика черного цвета – носить или нет?

"Внеземной" амулет Тутанхамона из пустыни

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Доллар по 24? Все может быть

Вчера, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Вчера, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

8 июля, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

7 июля, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь