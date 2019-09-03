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В Париже разрушат микрорайон "Гагарин"

3 сентября, 06:30

На месте разрушенного пригорода будет построенного современный экоквартал

/ Фото: pexels.com

В пригороде Парижа разрушат жилой комплекс "Гагарин".

Об этом сообщает Укринформ.

Работы по ликвидации домов, в церемонии введения в эксплуатацию которых 1963 года лично принял участие первый космонавт Юрий Гагарин, уже начались.

"Красный" микрорайон протяжении десятилетий был олицетворением построения коммунизма, когда Коммунистическая партия Франции имела наибольшее влияние в стране.

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В 60-е годы дома "Гагарина" считались передовыми по уровню социальной урбанизации и комфорта, но впоследствии утратили свою привлекательность, приобрели немало социальных проблем, включая распространение наркомании, нелегальную продажу героина. Представители среднего класса отказывались там поселяться.

Следовательно, на месте разрушенного "Гагарина", где проживало 380 семей, будет построенного современный экоквартал на 1400 квартир. 30% жилого фонда будет социальным.

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Напомним, что сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Настоятель храма Патрик Шове заявил, что на ближайшие пять-шесть лет собор может закрыть свои двери для посетителей из-за реконструкции. При этом, что будет с 67 сотрудниками Нотр-Дама, он не знает. 

Из-за аномально высокой температуры воздуха в Париже временно остановлены работы по восстановлению Нотр-Дама. Ожидается, что через несколько дней они вновь возобновятся.

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Источник: Укринформ

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