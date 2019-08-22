В Париже загорелось здание вблизи больницы: есть погибшие

Сильный пожар в здании произошел в ночь со среды на четверг

Фото BFMTV

В пригороде французской столицы Париж Кретей произошел пожар в здании, в котором размещался персонал больницы Анри-Мондор. В результате пожара погиб один человек, еще восемь пострадали. Об этом сообщает BFMTV.

Сильный пожар в здании произошел в ночь со среды на четверг.

Пожар вспыхнул накануне, около 23:00 по местному времени, на 6-м или 7-м этаже десятиэтажного здания, в котором располагаются помещения для персонала больницы.

Было эвакуировано около пятидесяти человек. В ходе работы на месте пожарные обнаружили тело женщины, которая, по предварительной информации, "отравилась дымом".

Огонь был ликвидирован около 1:30 по местному времени.

Пострадавшее здание находится в непосредственной близости от больницы Анри-Мондор, которую от больничного центра отделяет автостоянка. Больница не пострадала от пожара.

Обстоятельства пожара предстоит выяснить, было начато расследование.

Как мы писали ранее, в ночь на 17 августа произошел масштабный пожар в одесской гостинице "Токио Стар", в результате которого погибли девять человек и 10 человек пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии.

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