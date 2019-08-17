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Появились первые версии пожара в Одессе, одна из них – поджог с целью сокрытия убийства

Сегодня, 12:03

Также прорабатываются версии нарушения правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами

Полиция рассматривает три версии пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, в результате которого погибли восемь человек. Об этом сообщил глава Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

"Первая версия – инсценировка пожара с целью сокрытия убийства, вторая – нарушение правил пожарной безопасности, третья – неосторожное использование огня постояльцами", - сообщил Бех на брифинге.

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Он уточнил, что на данный момент полицейские склоняются больше ко второй версии, а согласно данным ГСЧС, возгорание произошло в щитовой возле прачечной. Возле этого места найдены тела погибших, которые, по предварительному заключению, погибли от отравления угарным газом.

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Напомним, что в ночь на субботу, 17 августа, в одесской гостинице "Токио Стар", которая размещается в здании бывшего депо, вспыхнул масштабный пожар. Президент Владимир Зеленский сообщил, что четверо из 10 пострадавших людей находятся в критическом состоянии. Кроме того, полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель восьми людей в пожаре.

Отметим, что это уже не первая подобная трагедия в Одессе. В начале лета произошел масштабный пожар в психиатрическом диспансере города. Погибли пятеро пациентов и медсестра учреждения.

Все подробности в спецтеме Пожар в Одессе

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Одесса пожар гостиница Токио Стар

Источник: Сегодня

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