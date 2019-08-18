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В Одессе опознали нескольких жертв пожара в гостинице

Сегодня, 09:12

Заведующий отделом Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Борис Яворский сообщил, что изъятые при вскрытии образцы отправили в лаборатории

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области

Нескольких жертв пожара в одесской гостинице "Токио Стар" опознали. Об этом сообщил заведующий отделом Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Борис Яворский.

"Вскрытия девяти тел, обнаруженных после пожара в гостинице "Токио Стар", завершены. Все необходимые образцы изъяты и далее будут исследоваться в лабораториях. Часть погибших уже опознана. Искренне благодарен коллегам – врачам, медрегистраторам и медицинским сестрам отдела экспертизы трупов и отделения молекулярно-генетических экспертиз – за готовность прийти на помощь, несмотря на выходной день и нерабочее время, а также за оперативную и качественно сделанную работу", - написал Яворский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что расследование по этому делу могут "забуксовать", а обвинить в этом – экспертов.

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"Не сомневаюсь, что, когда расследование по этому делу, как и по всем подобным делам в этой стране, забуксует и рассыплется, обвинять в этом будут, конечно же, именно нас, экспертов. С интересом буду ожидать этих рассуждений: фантазия обвинителей еще никогда не подводила, они обычно не повторяются и всегда придумывают что-нибудь новенькое. Соболезную родным и близким погибших", – подытожил эксперт.

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Фото: Depositphotos

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель восьми людей в пожаре. При этом известно, что его задержали. 

Все подробности в спецтеме Пожар в Одессе

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Одесса пожар опознание Токио Стар

Источник: Сегодня

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