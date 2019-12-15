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В Польше драка двух украинцев закончилась убийством

15 декабря, 04:20

Трагедия произошла во время распития спиртных напитков в одном из хостелов в Лодзи

/ Фото: Getty Images

В городе Лодзь в центральной части Польши 24-летний украинец погиб от ножевого ранения, нанесенного соотечественником.

Об этом информирует Onet.pl.

"42-летний гражданин Украины убил ножом 24-летнего земляка во время распития спиртных напитков в одном из хостелов в Лодзи", – отмечается в сообщении.

Как уточняется, трагедия произошла в пятницу вечером.

Несмотря на длительную реанимацию, спасти раненого не удалось.

Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Копаня сообщил, что 42-летнему гражданину Украины предъявлено обвинение в убийстве.

Напомним, в ноябре в холодильной камере для хранения фруктов в населенном пункте Садковице в Лодзинском воеводстве нашли тела двух украинских заробитчан, которые оказались дядей и племянником из Тернопольской области.

Напомним, недавно сообщалось. что правоохранительные органы Польши арестовали 53-летнюю женщину, по вине которой скончался 36-летний заробитчанин Василий Черней из города Снятын в Ивано-Франковской области.

Также сообщалось, что по последним данным Нацбанка Польши, на сегодняшний день в этой стране работают более 900 тыс. украинцев.

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