В Польше две украинки лидируют в престижном конкурсе: что известно

Екатерина Бродовская и Наталья Ковалишина

В Польше продолжается голосование в престижном в конкурсе "Гданьск – город инициативных 2019" в номинации "Инициативность иммигрантов", в котором участвуют и украинцы.

Конкурс проводит местное издание Dziennik Bałtyckи, а его целью является награждение активных жителей Гданьска, которые реализуют свои инициативы и тем самым способствуют социально-экономическому развитию города.

Голосование уже началось. За победу в номинации "Инициативность иммигрантов" соревнуются восемь кандидатов, в том числе и мигранты из Украины.

Екатерина Бродовская – в течение двух лет сотрудничает с любительским украинским театром "Навпаки" и является членом гданьской организации Союза украинцев в ​​Польше. Также она начала два стартапа в Гданьске: курсы польского языка и ивент-агентство BRODway.

Голосовать за Екатерину Бродовскую

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Наталья Ковалишина – координатор в школьно-дошкольном учебном заведении №1 в Гданьске, которая помогает адаптироваться детям мигрантов.

Голосовать за Наталью Ковалишину

Украинская семья Людмила и Евгений Богдан – владельцы фирмы по изготовлению вареников Pierogowa Dolina. Производство и пункт продажи действует в микрорайоне Заспа в Гданьске.

Голосовать за чету Богдан

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Чтобы проголосовать, нужно создать аккаунт на странице Dziennik Bałtyckі. Каждый может отдать пять голосов в течение дня. Голосование продлится до пятницы, 31 января, до 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

Наши соотечественники имеют весьма неплохие шансы на победу. По состоянию на вечер понедельника, 20 января, в общем зачете Екатерина Бродовская идет на втором месте (950 голосов), уступая лидеру буквально десятком голосов, Наталья Ковалишина – на третьем (350), и чета Богдан – на пятом (чуть больше 300 голосов). Поэтому помощь неравнодушных украинцев была бы им не лишней.

Напомним, что власти Польши предоставили гражданство украинцу, который, рискуя своей жизнью, летом 2019 спас потерпевших вследствие ДТП.

Акт о предоставлении гражданства Андрею Сыроватскому и его семье за подписью президента Польщи 6 ноября 2019 вручив глава Любусского воеводства Владислав Дайчак.

Однако не все так радужно. Неделю назад во Львовской области умерла украинка Оксана Харченко, которую работодатель в Польше выбросил на улицу с инсультом. Как рассказал Витольд Горовский, бывший сотрудник МИД и глава общественно-культурного общества "Польша-Украина", женщины не стало 13 января.

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