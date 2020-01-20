В Польше две украинки претендуют на престижную премию: подробности

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В Польше, где заробитчане калечатся и гибнут по вине работодателей, украинцы могут завоевывать престижные награды. Так, две украинки, а также супружеская чета из Украины претендуют на победу в конкурсе "Гданьск – город инициативных 2019" в номинации "Инициативность иммигрантов".

Конкурс проводит местное издание Dziennik Bałtyckи, а его целью является награждение активных жителей Гданьска, которые реализуют свои инициативы и тем самым способствуют социально-экономическому развитию города.

Голосование уже началось. За победу в номинации "Инициативность иммигрантов" соревнуются восемь кандидатов, в том числе и мигранты из Украины.

Екатерина Бродовская – в течение двух лет сотрудничает с любительским украинским театром "Навпаки" и является членом гданьской организации Союза украинцев в ​​Польше. Также она начала два стартапа в Гданьске: курсы польского языка и ивент-агентство BRODway.

Голосовать за Екатерину Бродовскую

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Наталья Ковалишина – координатор в школьно-дошкольном учебном заведении №1 в Гданьске, которая помогает адаптироваться детям мигрантов.

Голосовать за Наталью Ковалишину

Украинская семья Людмила и Евгений Богдан – владельцы фирмы по изготовлению вареников Pierogowa Dolina. Производство и пункт продажи действует в микрорайоне Заспа в Гданьске.

Голосовать за чету Богдан

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Наши соотечественники имеют весьма неплохие шансы на победу. В общем зачете Екатерина Бродовская идет на первом месте, Наталья Ковалишина – на третьем, и чета Богдан – на четвертом. Поэтому помощь неравнодушных украинцев была бы им не лишней.

Чтобы проголосовать, нужно создать аккаунт на странице Dziennik Bałtyckі. Каждый может отдать пять голосов в течение дня. Голосование продлится до пятницы, 31 января, до 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

Напомним, что власти Польши предоставили гражданство украинцу, который, рискуя своей жизнью, летом 2019 спас потерпевших вследствие ДТП.

Акт о предоставлении гражданства Андрею Сыроватскому и его семье за подписью президента Польщи 6 ноября 2019 вручив глава Любусского воеводства Владислав Дайчак.

Однако не все так радужно. Неделю назад во Львовской области умерла украинка Оксана Харченко, которую работодатель в Польше выбросил на улицу с инсультом. Как рассказал Витольд Горовский, бывший сотрудник МИД и глава общественно-культурного общества "Польша-Украина", женщины не стало 13 января.

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