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В Польше на горнолыжном курорте прогремел взрыв

5 декабря, 06:22

В операции задействованы 100 пожарных

/ Фото: twitter.com/LKlimaniec

Пожарные ищут восемь человек, которые могут находиться под завалами трехэтажного здания на горнолыжном курорте Щирк на юге Польши, обрушившегося после взрыва газа. Об этом сообщил журналистам представитель местной пожарной охраны Яцек Клещевский.

"Когда мы приехали на место оказалось, что здание разрушено, охвачено пожаром, — сказал он. — Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы погасить пожар, одновременно разгребаем завалы, чтобы найти потенциальных пострадавших".

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По его словам, информация о жильцах проверяется. "В данный момент мы ищем восемь человек", — добавил Клещевский.

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Фото: kremlin.ru

В операции задействованы 100 пожарных. На место происшествия выехал глава Шленского воеводства.

Напомним, что взрывы бытового газа — не редкость и в Украине. Так, недавно новости "Сегодня" сообщали о том, что в Тернопольской области в жилом доме прогремел взрыв. Тогда мужчина, который был в эпицентре тоже чудом выжил. Спасатели примчались на место ЧП за минуты и вывели хозяина – тот был в шоковом состоянии.

Напомним, ранее в Харькове в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа, после которого за медицинской помощью обратились пять человек.

А в центре Херсона в ночь на 4 октября прогремел взрыв в здании общежития. Жильцом одной из комнат оказался советник областного руководителя Богдан Ковалев – именно под его окнами неизвестные заложили взрывчатку.

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Польша взрыв пожарные завалы горнолыжные курорты

Источник: ТАСС

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