В Польше ослабят карантин: что откроют в первую очередь

В Польше, которая ранее закупила у Китая маски с поддельным сертификатом, власти решили в летний период открыть гостиничные объекты для постояльцев. Об этом сообщил в эфире Польского радио пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.

"В Польше в период каникул места для ночлега будут открыты", – сказал он, подчеркнув, что пользоваться услугами гостиниц можно будет с соблюдением определенных санитарных требований.

По его словам, в ближайшее время власти Польши озвучат план по снятию введенных из-за коронавируса ограничений. Речь пойдет о гостиницах, местах для ночлега и строительных рынках по выходным, а также работе библиотек и других учреждений культуры.

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Согласно последним данным Университета Хопкинса, в Польше подтверждено 12 218 случаев заражения коронавирусом, 596 человек умерли, 2 655 выздоровели.

Для противодействия распространению инфекции власти Польши ввели режим эпидемии, закрыли границы для иностранцев и отправляют всех въезжающих в республику на 14-дневный карантин. В стране не работают многие организации, закрыты все образовательные, культурные и спортивные учреждения, рестораны, гостиницы, торговые центры, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Все граждане в общественных местах обязаны соблюдать социальную дистанцию 2 метра и закрывать нос и рот маской или платком, выходя из дома.

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20 апреля власти Польши начали постепенное снятие введенных в стране ограничений. Жителям республики уже разрешено гулять, посещать парки и леса, за исключением мест для пикников и детских площадок. Увеличилось также разрешенное число единовременного нахождения покупателей в магазинах и верующих в костелах.

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Планируется, что на втором этапе снятия ограничений будут открыты гостиницы, а также музеи, художественные галереи и библиотеки. На третьем – салоны красоты, некоторые магазины в торговых центрах и рестораны с ограничениями, ясли, детские сады и младшая школа, а также будут разрешены спортивные мероприятия на открытом пространстве с числом участников до 50 человек и без зрителей. На четвертом этапе откроются салоны массажа, фитнес-центры, кинотеатры и театры, которые будут работать по новым санитарным правилам. Даты вступления в силу этих послаблений пока не сообщаются.

Отметим, в Украине по состоянию на утро 28 апреля лабораторно подтверждены 9 410 случаев COVID-19, умерли 239 человек, 992 пациента вылечились.

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