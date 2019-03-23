В Польше призывали Россию освободить украинца Павла Гриба и других политзаключенных
Павла Гриба приговорили к шести годам заключения
Министерство иностранных дел Польши обеспокоены решением российского суда по приговору к 6 годам заключения украинскому политзаключенному Павлу Грибу и призвали Российскую Федерацию немедленно его освободить, сообщила пресс-служба МИД Польши.
"Мы категорически требуем освобождения как Павла Гриба, так и всех других украинцев, которые незаконно задержаны Россией, и к тому времени – предоставить нуждающимся надлежащую медицинскую помощь и контакт с семьями. Мы также призываем к предоставлению украинских консульских услуг этим людям", – говорится в сообщении.
Отметим, в Европейском Союзе также требуют от Российской Федерации немедленно освободить незаконно приговоренного к шести годам лишения свободы украинского политзаключенного Павла Гриба.
Напомним, сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку.
Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.
Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.
Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.
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