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В Польше призывали Россию освободить украинца Павла Гриба и других политзаключенных

Сегодня, 03:46

Павла Гриба приговорили к шести годам заключения

Фото: Pixabay
В Польше призывали Россию освободить украинца Павла Гриба и других политзаключенных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/58f/d47/5c958fd47087e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/58f/d47/5c958fd47087e.jpg Евросоюз Павла Гриба приговорили к шести годам заключения

Министерство иностранных дел Польши обеспокоены решением российского суда по приговору к 6 годам заключения украинскому политзаключенному Павлу Грибу и призвали Российскую Федерацию немедленно его освободить, сообщила пресс-служба МИД Польши.

"Мы категорически требуем освобождения как Павла Гриба, так и всех других украинцев, которые незаконно задержаны Россией, и к тому времени – предоставить нуждающимся надлежащую медицинскую помощь и контакт с семьями. Мы также призываем к предоставлению украинских консульских услуг этим людям", – говорится в сообщении.

Отметим, в Европейском Союзе также требуют от Российской Федерации немедленно освободить незаконно приговоренного к шести годам лишения свободы украинского политзаключенного Павла Гриба.

Напомним, сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку. 

Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.

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Тег приговор, тюрьма, гриб, РФ

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Источник:

Интерфакс

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