В Польше столкнулись два украинских автомобиля, погибла девушка

Автомобили Ford Mondeo и Skoda Octavia на украинской регистрации врезались "лоб в лоб"

Во вторник, 11 сентября, возле польского города Томашив столкнулись два украинских автомобиля – 19-летняя девушка погибла, 6 человек получили ранения.

Об этом сообщает Dziennik Wschodni.

"ДТП с украинцами произошла около 1:46 по местному времени возле села Домброва на трассе №17, которая ведет от украинского пункта пропуска Рава-Русская к польскому городу Замостье", – говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобили Ford Mondeo и Skoda Octavia на украинской регистрации врезались "лоб в лоб".

"В Skoda ехали четыре человека, их доставили в больницы городов Томашив и Замостье. В автомобиле находились 29-летний водитель, 27-летняя пассажирка и двое пассажиров возрастом 38 и 29 лет. В автомобиле Ford находились три человека. 19-летняя пассажирка погибла на месте. Двое мужчин госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии", – пишет издание со ссылкой на местную полицию.

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Национальная дорога №17 была заблокирована в течение нескольких часов.

Ранее микроавтобус с украинцами въехал в автомобиль работников по обслуживанию дорог. Два сотрудника службы дорожного движения получили ранения. По неофициальной информации, водитель микроавтобуса обгонял грузовик и не успел затормозить перед автомобилем дорожных служб. Сообщается, что водитель микроавтобуса был трезв.

Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия с 13 украинскими гражданами, которое произошло 11 августа в Венгрии на территории области Ноград, восемь человек получили тяжелые травмы, один из пострадавших находится в коме.