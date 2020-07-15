В Польше жестоко убили молодую украинку: подробности

В Польше, где на прошлой неделе при загадочных обстоятельствах погиб украинец, была жестоко убита гражданка нашей страны.

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Как сообщили в пресс-службе польской полиции, инцидент произошел утром 14 июля в городе Пулавы в Люблинском воеводстве.

В правоохранительные органы поступил вызов о том, что мужчина затянул женщину в жилой дом.

Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили в квартире на первом этаже 45-летнего гражданина Молдовы и окровавленную украинку. Ей оказали первую помощь и госпитализировали, однако она скончалась в городской больнице.

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О погибшей известно лишь то, что ей было 26 лет и она "некоторое время жила и работала в Пулавах".

Подозреваемого молдаванина взяли под стражу. Мотив его поступка пока что неизвестен. За убийство ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.

Фото: полиция Польши

Напомним, ранее в этом году на одном из рынков Варшавы на украинца без причины напал незнакомый ему поляк, который ударил его по лицу с такой силой, что у мужчины лопнуло глазное яблоко.

А в прошлом году двое украинцев погибли в польском Садковице – их тела нашли в бескислородной холодильной камере на фруктовом складе.

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