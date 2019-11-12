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В Польше в холодильнике для фруктов найдены тела двух украинцев

12 ноября, 21:32

Оба погибших жили на территории хозяйства, где произошел инцидент

Полиция Польши. Фото: Policja.pl

Полиция Польши. Фото: Policja.pl

Районная прокуратура в польской Раве Мазовецкой выясняет обстоятельства гибели двух украинцев, чьи тела нашли в холодильной камере для хранения фруктов в местности Садковице в Лодзинском воеводстве.

Об этом сообщает RMF24.

Как сообщила представитель полиции Агата Кравчик, в воскресенье дежурный офицер получил сообщение об обнаружении трупов двух мужчин на фруктовом складе в Садковице.

Информацию предоставил владелец хранилища, который нашел тела граждан Украины в возрасте 28 и 46 лет в бескислородной холодильной камере.

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Оба погибших жили на территории хозяйства, где произошел инцидент, но пока не установлено, при каких обстоятельствах они оказались в холодильной камере – помещении с контролируемой анаэробной средой. Войти в него означает подвергнуть себя смертельной опасности.

Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и сообщили в посольство Украины.

Расследование дела ведет районная прокуратура города Рава Мазовецка.

Напомним, недавно сообщалось. что правоохранительные органы Польши арестовали 53-летнюю женщину, по вине которой, вероятно, скончался украинский заробитчанин. 36-летний Василий Черней из города Снятын в Ивано-Франковской области приехал на заработки и нашел подработку на столярном предприятии. 12 июня у него начались судороги. После того как мужчина потерял сознание, его начальница отправила работников по домам, запретив вызывать медиков. На следующий день тело мужчины обнаружил лесник на лесной поляне в 125 километрах от цеха, в котором работал Василий.

Напомним, недавно в сеть попало видео, где польский работодатель с кулаками "воспитывает" украинцев

Напомним, ранее в марте в Польше погиб гражданин Украины – 45-летнего мужчину во время работы погребло под оползнем в Кракове.

Мы также писали, что прошлым летом в польском городе Шамотулы умер другой украинский заробитчанин – во время работы 52-летний мужчина сорвался с крыши местного супермаркета.

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