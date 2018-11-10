В Праге ограничат возможность сдавать квартиры через Airbnb
Власти хотят уменьшить количество туристов в центральных районах города
Недавно избранные городские власти Праги хотят ограничить возможность сдавать квартиры туристам через сервис Airbnb. Предполагается, что владелец пражской квартиры не сможет сдавать жилплощадь через Airbnb больше, чем на 60 дней в году.
Таким образом власти хотят уменьшить количество туристов в центральных районах города. Кроме того, туристы, которые снимают квартиры через Airbnb, нередко шумят по ночам – и так как квартиры находятся в обычных жилых домах, это сильно мешает соседям.
Подобные запреты уже действуют во многих европейских городах, а в некоторых условия еще больше ужесточают. Например, недавно в трех центральных районах Амстердама сдавать квартиры через Airbnb вообще запретили.
Напомним, в Киеве арендовать однокомнатную квартиру можно уже минимум за шесть тысяч гривен в месяц.
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Также мы писали, что в Украине разоблачили банку квартирных аферистов. Они снимали жилье на несколько дней, а потом сдавали его в повторную аренду по фальшивым документам. Получив деньги, преступники исчезали, а жертвы оставались без жилья, за которое заплатили.